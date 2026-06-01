Anthropic supera a OpenAI: la startup de IA vale 965.000 millones y se prepara para salir a bolsa

Anthropic adelanta a OpenAI por la derecha: la startup de los hermanos Amodei vale ahora 965.000 millones de dólares tras una ronda de 65.000 millones. Y sí, se prepara para salir a bolsa antes de que acabe el año.

De segundona a tricampeona: la ronda que lo cambia todo

La cifra es mareante. La última inyección, confirmada desde su web oficial, ha sido de 65.000 millones de dólares, liderada por firmas como Greenoaks, Sequoia, Altimeter y Dragoneer, y con ella la valoración post-money se dispara hasta los 965.000 millones. El dato que escuece en OpenAI — que lleva meses estancada en 730.000 millones — es tan contundente como una bofetada.

Hace apenas tres meses, Anthropic ya había levantado 30.000 millones en una ronda que la valoraba en 350.000 millones. Este salto es, sencillamente, bestial. En 90 días han pasado de ser el aspirante simpático a liderar la clasificación con varios cuerpos de ventaja.

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Ambas compañías tienen la salida a bolsa como el gran hito de 2026, junto con SpaceX. Pero Anthropic llega a esa línea de salida con los deberes hechos: ingresos que se han multiplicado y, además, un beneficio operativo que ya asoma la cabeza. Según una filtración reciente, la empresa podría cerrar el segundo trimestre con un beneficio operativo de 559 millones de dólares, y la facturación anual proyectada ya supera los 47.000 millones de dólares este mes, cinco veces más que la que se estimaba a principios de de año.

El secreto no está en los consumidores que pagan 20 dólares al mes por Claude Pro. Está en las empresas, donde los modelos de Anthropic se están comiendo el mercado. Ganar dinero en IA es el nuevo santo grial, y ellos lo han encontrado antes que nadie.

Anthropic ha logrado lo que parecía imposible: ser la startup de IA más valiosa del planeta y, además, ganar dinero mientras lo hace.

Y como guinda, los fabricantes de memoria Samsung, Micron y SK Hynix han entrado en la ronda. No es un detalle menor: controlar el suministro de chips es clave, y Anthropic se asegura aliados en uno de los cuellos de botella más delicados.

Por qué Anthropic mola más que OpenAI (al menos esta primavera)

A la percepción del mercado se le suma una realidad más tangible: los modelos de Anthropic se han vuelto los mejores. Claude Opus 4.8 y, sobre todo, Claude Mythos Preview — ese modelo que ha puesto la ciberseguridad patas arriba — han convencido a los que mandan. Si alguien duda, que mire los benchmarks: ahora mismo, la diferencia con GPT-5 es tan pequeña que nadie quiere mirar al segundo plato.

Además, la marca se ha beneficiado de dos polémicas enormes: el rifirrafe con el Pentágono y la bendita (y polémica) encíclica Magnifica Humanitas del Papa. Ser la empresa 'de la que todos hablan' tiene premio, y Anthropic ha sabido convertir el ruido en valor de marca.

Lo que este sorpasso dice sobre el futuro de la IA

En 2022 parecía que OpenAI iba a monopolizar el cotarro. Ahora mismo, la historia pinta muy distinta. La hegemonía no la tiene quien más hype genera, sino quien convence a los que pagan facturas. Y Anthropic ha sabido jugar esa carta con una madurez que pocos esperaban — y con modelos que, en algunos casos, rozan lo aterrador.

La entrada de los fabricantes de memoria no es solo una anécdota: es una movida estratégica de manual. Mientras Nvidia sigue vendiendo carísimas las GPUs, Anthropic se asegura la otra parte del pastel. Y encima la empresa ya es rentable operativamente, algo que ni OpenAI ni Google DeepMind pueden presumir. La salida a bolsa no será un paseo, pero van con viento de cola.

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Hype-O-Meter

Nivel de hype: 9,5/10. Una valoración de casi un billón de dólares, un modelo que arrasa en ciberseguridad y una cuenta de resultados que por fin está en verde. La euforia está justificada, aunque habrá que ver si la salida a bolsa mantiene el ritmo — o si los mercados se ponen nerviosos.

El resumen para vagos (TL;DR)