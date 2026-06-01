El INE cambia el cálculo del IPC: los juegos de azar online entran en la cesta de la compra

El Instituto Nacional de Estadística le ha metido mano a la cesta de la compra y ahora incluye los juegos de azar online en el cálculo del IPC (Índice de Precios al Consumo, lo que mide cuánto sube la vida). No es la única novedad: a partir de enero de 2026 también entran el aguacate, los arándanos, los refrescos de té, la cerveza con limón o las radiografías. Y salen la corbata y el pañuelo, porque ya casi nadie los compra.

Puede sonar a detalle técnico, pero el IPC es el termómetro que marca cuánto pagas de más este mes y, sobre todo, el índice que se usa para actualizar tu salario, tu pensión o tu contrato de alquiler. Así que cualquier cambio en su receta te toca el bolsillo, aunque no lo parezca.

Qué entra y qué sale en la nueva cesta de la compra

El INE actualiza cada cinco años la famosa "cesta" con la que calcula la inflación. Con la base 2025, que entró en vigor este enero, ha metido varios productos que han ganado peso en nuestro gasto diario. El más llamativo son los juegos de azar online, con precios extraídos directamente de las principales casas de apuestas mediante web scraping (programas que capturan datos de internet de forma automática). Por primera vez se recoge este gasto que, para muchos jóvenes, ya es tan habitual como salir de cañas.

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Además, se incorporan los aguacates y los arándanos —dos frutas que hace una década apenas aparecían en la compra semanal—, los refrescos de té, la cerveza con limón y hasta las radiografías. En el lado opuesto, salen de la cesta artículos en retroceso como la corbata y el pañuelo, que ya no representan un gasto significativo para la mayoría de hogares.

El INE también ha añadido nuevas subclases, entre ellas muebles de jardín y acampada, caravanas y autocaravanas, o el alquiler de vehículos sin conductor. La regla es clara: solo entran los productos cuyo peso en el gasto total supera el 0,03 %. El resto, fuera.

Cómo te afecta que el IPC ahora mida tus apuestas online

La pregunta clave: ¿va a subir la inflación porque ahora se incluyan las apuestas? Depende. Si los precios de estos juegos suben, el IPC reflejará un ligero aumento adicional, pero su peso en el índice es todavía muy pequeño. Así que no esperes que la factura de la luz se te dispare por esto. Sin embargo, sí puede afinar la foto del coste de vida, sobre todo para quien gasta una parte de su sueldo en el casino digital.

Un matiz importante: el IPC no solo te dice lo caro que está todo. Es el dato que se usa para revisar al alza (o a la baja) muchos contratos de alquiler, las pensiones contributivas o el sueldo de los empleados públicos. Si el índice cambia de composición, la cifra final puede variar, y eso tiene consecuencias reales para tu nómina o tu renta mensual.

El IPC ahora mide lo que realmente consumes, no lo que deberías consumir.

Un IPC más real o un reflejo de nuevos vicios

Que el INE rastree precios en webs de apuestas es un salto tecnológico curioso. Hasta ahora, la recogida de datos se hacía de manera más tradicional; con la nueva base, los ajustes por cambios en los productos se incorporan en el mismo mes, gracias a los dispositivos electrónicos de los encuestadores. Es más ágil y más fiel a lo que pasa en la calle.

Pero también abre un debate: ¿está bien que el índice oficial incluya actividades con un componente adictivo? El INE no opina, solo mide lo que la gente gasta. Y la gente gasta en apuestas online. Así que, al final, es un reflejo más honesto del consumo real, aunque a algunos les chirríe. Eso sí, conviene recordar que la cesta del IPC no te dice "esto es lo que deberías comprar", sino "esto es lo que compramos de media".

Si echamos la vista atrás, la cesta ha ido incorporando la sociedad tal cual es: en 2016 entraron los servicios de streaming y las cápsulas de café, en 2021 las mascarillas y las suscripciones a prensa digital. Ahora tocan los juegos de azar por internet. No es una cuestión de moral, sino de reflejar hacia dónde va nuestro dinero, para bien o para mal.

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El último dato de inflación publicado —el de mayo— dejó el IPC en el 3,2 %, un respiro inesperado por la contención de la luz gracias al plan anticrisis. La guerra de Irán ya estaba encima de la mesa y se esperaba un repunte, pero de momento no ocurrió. Veremos si la nueva composición del índice altera esa tendencia en los próximos meses.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)