Martín Fierro 2026: Guido Kaczka gana el Oro y la gala se vuelve viral

Guido Kaczka ganó anoche el Martín Fierro de Oro y Mirtha Legrand, a sus 99 años, puso al público en pie con un discurso que ya recorre las redes.

La gala, conducida por Santiago del Moro en un hotel de Buenos Aires con más de 600 invitados, tuvo de todo: lágrimas, sorpresas y un menú de tres pasos que competía con cualquier reality gastronómico. Pero lo que en realidad importa es quién se llevó los galardones y por qué la velada ya es tendencia. Kaczka se impuso en la categoría reina y se convirtió en el hombre de la noche, pero hubo más nombres que dieron que hablar.

Guido Kaczka, el hombre orquesta que se llevó el premio mayor

El conductor de Buenas Noches Familia (El Trece) se subió al escenario entre ovaciones y no pudo contener la emoción. “La tele es mi vida, encontré una forma de vida desde muy chiquito”, dijo con la voz quebrada. Kaczka se emocionó agradeció a su familia, a sus compañeros y a la vida con una autenticidad que pocas veces se ve en este tipo de ceremonias. Su llanto fue genuino, sin música de fondo, de esos que desarman a cualquiera.

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El Martín Fierro de Oro consagra una trayectoria impecable que arrancó cuando era apenas un chico en El agujerito sin fin. Ahora, a los 48 años, Guido suma el premio más importante de la televisión argentina y lo hace en un año en el que su programa ha arrasado en audiencia. No es casualidad: el entretenimiento familiar que propone Buenas Noches Familia ha conectado con un público que extraña los formatos clásicos.

Mirtha Legrand puso a todos en pie a los 99 años

Si alguien se robó la noche fue Mirtha Legrand. A punto de cumplir un siglo, la Chiqui apareció en la gala después de que su familia dudara hasta el último momento. El discurso de de Mirtha Legrand fue un momento que paró el tiempo. Con una lucidez envidiable, agradeció el galardón a la Labor Periodística Femenina y recordó a los grandes de la tele que ya no están. La ovación fue total y el video de ese instante ya suma millones de reproducciones en TikTok y X.

No fue la única mujer destacada. Wanda Nara se llevó el premio a la Conducción Femenina por su trabajo en MasterChef Celebrity, un reality que también ganó en su categoría y confirmó que Telefe sabe cómo exprimir el formato. La empresaria se mostró visiblemente emocionada y soltó un “gracias a los que confiaron en mí cuando nadie lo hacía” que sonó a pulla con historia.

Los Martín Fierro demuestran que la tele tradicional manda más que nunca

En plena era del streaming, la gala de los premios Martín Fierro cumplió 67 años y volvió a demostrar que la pantalla chica argentina sigue siendo un fenómeno social. Más de 600 famosos, todos los canales representados y un pico de audiencia que aún no se confirma pero que según fuentes de APTRA superó los 20 puntos. Los realities y los noticieros coparon las principales categorías, dejando claro que el público quiere cercanía, no sofisticación de nicho.

La comparación con la edición anterior es inevitable. En 2025, la ceremonia estuvo marcada por la polémica ausencia de Marcelo Tinelli; este año, la noche fluyó sin grandes sobresaltos y con un ganador indiscutible. Kaczka ha logrado lo que pocos: ser querido por la industria y por la calle. La lección de estos Martín Fierro es que, pese a Netflix y compañía, la televisión en directo y con personajes de carne y hueso sigue siendo insustituible.

El chisme en 3 claves (TL;DR)