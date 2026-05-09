El zasca de Isa Pantoja a Omar Montes: "Me libré de una buena" por su tercer bebé

Isa Pantoja ha hablado. Y lo ha hecho a su estilo: sin filtros, con la sonrisa justa y una frase que ya es titular. La hija de Isabel Pantoja se ha convertido en protagonista absoluta de la noche del viernes tras su reacción al tercer embarazo de Omar Montes. El zasca ha sido tan fino que ya está en todos los timelines, y la razón es esa frase que ha soltado en directo: “Me libré de una buena”.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. Un ex que se pronuncia justo cuando su expareja anuncia un embarazo con otra, en prime time y con una ironía que congela el plasma. Esto tiene todos los ingredientes para que el culebrón dure lo que queda de mes.

Lo que soltó Isa Pantoja en ‘De Viernes’

La cosa fue así. Isa acudió como invitada al programa ‘De Viernes’ y, como era de esperar, el tema de Omar Montes salió a la palestra. Según ha publicado Diez Minutos, la tertuliana reaccionó a la noticia del embarazo de Rocío Martín, la actual pareja del cantante, con una mezcla de alivio y retranca. “Me libré de una buena”, habría dicho entre risas, dejando claro que no se arrepiente de haber salido de aquella relación.

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La frase no es casual. Isa y Omar tuvieron un breve noviazgo hace años, marcado por rumores de infidelidad por parte del cantante. Ahora, con un tercer hijo en camino —fruto de su relación con Rocío Martín—, la reacción de ella ha sido interpretada como una pulla envenenada que celebra su suerte.

El terremoto en redes: “Isa, reina”

Twitter y TikTok han ardido esta madrugada. El hashtag #MeLibreDeUnaBuena se coló en tendencias en menos de dos horas, y los comentarios se reparten entre quienes aplauden la ironía de Isa y quienes la acusan de oportunismo. La audiencia se ha partido en dos bandos bien definidos: los fans incondicionales de la hija de la cantante y los que defienden que no hacía falta ese comentario.

En los cortes del programa que circulan por X, se ve a Isa tranquila, incluso divertida, mientras el presentador intenta ponerle trampas. Pero ella no pica. Y ahí está la clave de todo este enredo: una ex que habla sin rencor, pero con un ingenio que deja a su predecesor en evidencia.

El arte milenario de decir “me libré” sin quedar como villana

Este movimiento de Isa nos recuerda a otros zasca históricos entre exparejas. Es una jugada con escuela: cuando Shakira facturó a Piqué con “Las mujeres ya no lloran”, o cuando Chenoa dejó caer aquello de “el tiempo pone a cada uno en su sitio”. Isa Pantoja ha sabido elegir el tono: ni víctima ni vengativa, simplemente aliviada. Y eso, en el mundo del corazón, tiene un valor incalculable.

Lo que está claro es que esta frase va a quedar grabada. Porque más que un ataque, es una forma de cerrar un capítulo con una sonrisa y, de paso, regalarle al público un pequeño drama de viernes noche. ¿Contestará Omar Montes? No lo sabemos. Pero si lo hace, el salseo se multiplicará. Lo que sí sabemos es que, por ahora, Isa ha salido ganando en el careo.

El chisme en 3 claves (TL;DR)