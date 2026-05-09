Hugh Jackman destapa cómo salvó a Blake Lively de un 'wardrobe malfunction' en la Met Gala

Hugh Jackman ha soltado en un late show la anécdota más inesperada de la Met Gala 2026. El actor ha contado cómo tuvo que salvar a Blake Lively de un 'wardrobe malfunction' que casi deja a la actriz sin pañoleta en plena alfombra más vigilada del planeta, con la bendición exprés de Ryan Reynolds.

Todo pasó en los minutos previos al photocall. Jackman, que coincidió con Lively y Reynolds dentro del museo, se dio cuenta de que algo chirriaba en el vestido de la intérprete. Según narró él mismo en en la entrevista, el cierre trasero estaba a punto de ceder de forma catastrófica. Sin pensarlo, se acercó y le dijo: «Blake, confía en mí, te echo una mano». La actriz, con la presión de las cámaras a cinco metros, aceptó mientras se tapaba lo justo con un clutch de Bottega.

Qué pasó exactamente en el backstage del Met

El relato de Jackman, que ya está corriendo como la pólvora por todo X, detalla segundos de puro nervio. «Tenía el vestido literalmente sujeto con los dedos», explicó. Mientras trataba de recolocar el sistema de sujeción —una mezcla de tirantes invisibles y cintas que el sudor había debilitado—, de repente se giró hacia Ryan Reynolds y le espetó: «Ryan, ¿esto está bien?… ¿Estamos bien?» La respuesta del marido, sin despeinarse, fue un «Go for it, brother» que hizo estallar las risas de todo el plató.

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A partir de ahí, el cómplice apaño improvisado funcionó lo suficiente como para que Blake Lively posara sin incidentes. De hecho, las imágenes oficiales de la última gala del Met no muestran ni un atisbo del percance. El milagro estilístico había funcionado.

La frase de Ryan Reynolds que ya es meme

Lo que más está dando que hablar no es tanto el problema en sí, sino la reacción de Reynolds. El «Go for it, brother» con ese desparpajo tan suyo ha desatado comparaciones con las dinámicas de sus personajes en Deadpool. Los fans creen que es la confirmación definitiva de que su amistad no es postureo y de que detrás de cada película de Marvel hay una confianza total incluso en momentos tan absurdos como este.

Jackman añadió que, después, los tres se rieron en la cena y que Blake le dijo: «Has visto más de lo que te corresponde, Lobezno». Ahora, el audio del momento ya se está convirtiendo en un sonido viral en TikTok para cualquier situación de emergencia estética. El broche perfecto para una noche ya de por sí llena de titulares.

Por qué este momentazo es tan típico de esta amistad

Si hay un precedente claro es la constante guerra cómica entre Reynolds y Jackman, que llevan años troleándose. Pero esta vez todo ha tenido una capa más de ternura. Blake Lively ha sido la tercera pata de este triángulo de confianza desde que se conocieron en los rodajes, y el episodio del vestido refleja una dinámica que ya habíamos visto en alfombras rojas anteriores: ellos se pican, ella pone los ojos en blanco y, si hace falta, se echan una mano literal.

Este tipo de gestos es lo que separa el postureo de la lealtad real. El permiso exprés de Reynolds demuestra que no hay postureo: si tu mujer está a punto de protagonizar un 'wardrobe malfunction' delante de todas las cámaras, y tu amigo actor te pide permiso para meter mano para arreglarlo, tú contestas con la misma contundencia que si te pide un cameo. Y ellos lo hicieron.

Habrá que seguir de cerca los próximos eventos. A este paso, en la próxima gala, serán Jackman y Reynolds los que se arreglen las pajaritas mutuamente en directo.

El chisme en 3 claves (TL;DR)