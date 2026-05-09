Pillan al contable de Nick Cannon: malversó 2 millones y huyó a Uganda

No es una trama de película: es la vida real de Nick Cannon. Su contable personal le habría birlado más de 2 millones de dólares y ahora está en paradero desconocido. Según adelanta TMZ, Frank Musoke, gestor de una firma de Beverly Hills, llevaba años desviando dinero del presentador sin que nadie se diera cuenta.

El plan del contable: cajeros, Amazon y viajes de lujo

Entre diciembre de 2019 y junio de 2023, Musoke retiró alrededor de 1,7 millones de dólares en efectivo de cajeros automáticos usando las tarjetas de su cliente. Pero la fiesta no acababa ahí: también se gastó 165.000 pavos en Amazon, 192.000 en viajes personales y otros 160.000 en gastos varios. Todo, según la fiscalía, sin que el afectado se enterase. Y aunque los documentos no nombran a Nick Cannon directamente, fuentes cercanas al caso aseguran que él es la víctima.

El presentador llevaba casi 20 años como cliente de la firma de gestión financiera. Confianza ciega que, por lo que parece, no fue correspondida.

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El despido y la huida a Uganda

En julio de 2023, la empresa lo despidió al descubrir el agujero. Pero cuando las autoridades empezaron a tirar del hilo, Musoke ya había puesto pies en polvorosa. Ahora creen que está en Uganda, país del que tiene doble nacionalidad. La fiscalía le ha imputado ocho cargos: cinco por fraude electrónico y tres por evasión fiscal.

Si lo condenan, se enfrenta a a hasta 20 años por cada cargo de fraude y 5 por cada uno de evasión. No es moco de pavo.

¿Dónde está Nick Cannon en todo esto?

El actor no ha soltado prenda por ahora. Pero que su contable le haya tangado dos 'kilos' es un drama de los gordos. Cannon, que triunfa con 'Wild 'n Out', tendrá que revisar cada extracto bancario. Casos así ya hemos visto antes: el robo de 1,5 millones a Alanis Morissette por su mánager o el desfalco de 7 millones a Johnny Depp a manos de sus representantes. La diferencia es que aquí el tipo ha cruzado medio planeta.

Veremos si la justicia estadounidense logra traerlo de vuelta. Mientras, la pregunta es inevitable: ¿volverá a confiar Nick Cannon en alguien para manejar sus finanzas? No es la primera vez que una estrella de Hollywood se lleva un chasco así. Pero lo de Uganda le da un toque de thriller que ni el mejor guionista.

En su perfil de Instagram no hay ni un solo comunicado todavía. Seguiremos atentos.

El chisme en 3 claves (TL;DR)