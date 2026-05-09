Caen Kiko Matamoros y Makoke: un año y nueve meses por lo que escondieron a Hacienda

La justicia no da puntada sin hilo y a Kiko Matamoros y Makoke les ha pillado el hilo entero. El ex matrimonio ha sido condenado a un año y nueve meses de prisión por ocultar bienes a Hacienda. La sentencia, que adelanta en exclusiva Diez Minutos, pone fin a un proceso judicial que llevaba años coleando entre recursos y pesquisas.

Qué ocultaron a Hacienda y cómo les pillaron

El juzgado considera probado que el matrimonio mantuvo fuera del radar de la Agencia Tributaria cuentas bancarias y bienes inmuebles que, de haberse declarado, habrían incrementado notablemente su deuda con el fisco. La investigación arrancó tras un chivatazo y tiró de un hilo que desenredó un entramado de sociedades pantalla. Aunque la sentencia no es firme y cabe recurso, el fallo es contundente en su gravedad: ocultación dolosa y fraude millonario en impuestos.

De colaborador estrella a condenado: el giro de guion de Matamoros

Kiko Matamoros ya no es solo noticia por sus peleas televisivas, sino por un capítulo mucho más serio. El tertuliano, que ha construido su carrera mediática a base de soltar lo que piensa sin filtro, se enfrenta ahora a una posible entrada en prisión. Su exmujer, Makoke, también condenada, y juntos protagonizan un culebrón judicial que nadie esperaba tras su divorcio. A la opinión pública le ha sorprendido ver al colaborador, siempre incisivo contra los demás, en el banquillo por sus propias cuentas.

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El precedente de otros famosos que pensaron que la Agencia Tributaria no miraba

No es el primer rostro televisivo que se las ve con la justicia por fraude. Sin ir más lejos, Belén Esteban también tuvo que enfrentarse a un procedimiento por facturas no declaradas hace unos años. La diferencia aquí es que la condena incluye prisión, lo que eleva el tono del escarmiento. Que dos personas con ingresos públicos intenten jugar al escondite con Hacienda es, como poco, ingenuo. La Agencia Tributaria tiene herramientas de sobra para seguir el rastro y, si encima hay denuncias o filtraciones, el plan se desmorona rápido. Esta sentencia deja claro que, por mucho famoseo, pagar impuestos no es opcional.

Ahora toca ver si recurren y alargan la agonía o si, visto lo visto, se preparan para una nueva vida en prisión. La imagen de Kiko Matamoros en la cárcel era algo que ni en sus mejores guiones se había planteado.

El chisme en 3 claves (TL;DR)