El artista de Fallout 4 que sacrificó el submarino nuclear por obsesionarse con los búnkeres

Joshua Jay, artista de entornos de Fallout 4, lo confesó en el podcast Kiwi Talkz en octubre de 2025: su obsesión con los refugios Vault-Tec fue tan grande que agotó el presupuesto y dejó al submarino Yangtze-31 como una sombra de lo que debía ser. Literalmente, sacrificó un submarino nuclear chino por amor a los búnkeres.

Cosas de desarrolladores.

El kit de los refugios: una obra maestra (y una condena)

A Joshua Jay le encargaron crear el kit modular de los refugios: suelos, paredes, techos, tuberías, puertas... Un Lego gigantesco para construir los interiores de los Vaults. Se obsesionó con que todo encajara a la perfección, añadiendo botones individuales en paneles, mecanismos internos de puertas visibles y sistemas de ventilación funcionales.

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Pasó meses perdido en esos detalles. No miraba el reloj. Quería que cada estancia fuese una experiencia única, y se dejó la piel en accesorios que probablemente ningún jugador inspeccionaría dos veces.

El Yangtze-31: la víctima colateral (y lo que pudo ser)

El problema llegó cuando el equipo de diseño de niveles necesitaba ya el submarino para implementar la misión del Capitán Zao. Jay aún no había terminado el kit de los refugios. Tuvo que construir el interior del Yangtze en una fracción del tiempo previsto, usando piezas industriales genéricas porque no quedaba otra.

"El Yangtze fue la víctima directa de mi falta de disciplina", admitió. Originalmente, el submarino iba a tener su propio kit de arquitectura, con una estética única que no se veía en el resto del juego. Incluso estaba planeado que se estrellara contra el Refugio 120. Pero todo quedó en nada.

Lo que nos enseña este caos creativo

Este tipo de historias no son raras en el desarrollo de videojuegos. Bethesda reutilizó parte del trabajo de Jay para el DLC Vault-Tec Workshop (disponible en la web oficial de Fallout 4), así que al menos aquellos meses de obsesión no se perdieron del todo. Pero el precio fue un submarino memorable solo por lo anodino de sus interiores.

La ironía es que los refugios de Fallout 4 son uno de los puntos más cuidados del juego. La mayoría de los refugios se construyeron con piezas modulares que encajaba de forma lógica, y el resultado es una ambientación claustrofóbica que cumple. Sacrificar el Yangtze-31 fue una lástima, pero sin ese despiste quizás no tendríamos los Vaults tan detallados.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. Porque descubrir que un submarino entero se fue al garete por un kit de búnkeres es uno de esos secretos de desarrollo que te reconcilian con el caos creativo. Si eres fan de Fallout, esta anécdota te recordará por qué amas la saga.

El resumen para vagos (TL;DR)