Taylor Swift contraataca en la demanda de la showgirl de Las Vegas: 'Es absurdo y vamos a contra-demandar'

Taylor Swift no se ha quedado callada ni un segundo. Cuando esta semana la showgirl de Las Vegas Maren Flagg la denunció por usar supuestamente su marca 'Confessions of a Showgirl', todo el mundo esperaba una respuesta altiva... y la hemos tenido, con zambomba incluida.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. Juicios entre celebridades, acusaciones de robo de marca y amenazas de contrademanda con costas millonarias. El drama legal tiene todos los ingredientes para enganchar a Swifties y detractores durante semanas.

¿Qué ha pasado exactamente entre Taylor y la showgirl?

Todo arranca con Maren Flagg, una artista que desde 2024 tiene registrada la marca 'Confessions of a Showgirl' para su espectáculo en Las Vegas, un cabaret burlesque con música en directo y merchandising propio. Flagg asegura que Swift lanzó el año pasado un documental y una línea de productos llamada 'The Life of a Showgirl' y que la similitud está perjudicando su negocio. En la demanda, presentada en un tribunal de Nevada, pide una indemnización millonaria y que Taylor deje de usar cualquier nombre que recuerdea su marca original.

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Los papeles llegaron al equipo legal de Swift a principios de mayo y, según ha filtrado el portal de cotilleo Perez Hilton, la respuesta no se ha hecho esperar.

La respuesta de Swift: 'Es absurdo y vamos a contra-demandar'

En un comunicado remitido a la prensa estadounidense, los abogados de Taylor Swift han disparado con munición pesada. Califican la demanda de "absurda" y dejan claro que no existe ningún parecido que pueda confundir a los consumidores: "El nombre de nuestra clienta es mundialmente reconocido y cualquiera que vea 'The Life of a Showgirl' sabe que es un proyecto asociado a Taylor Swift, no a una desconocida", argumentan.

Pero la bomba ha llegado con la amenaza de contrademanda. El equipo de Swift asegura que, si Flagg no retira la querella de inmediato, presentarán una reclamación por daños, costas judiciales y "litigios frívolos". En plata: que le puede salir carísimo intentar cazar a la artista más taquillera del planeta.

Por qué este tipo de batallas legales no son nuevas

No es la primera vez que Taylor Swift se ve envuelta en un pleito por derechos de autor o marcas. Recordemos la archiconocida demanda por la letra de 'Shake It Off' (que duró años y finalmente se archivó) o los múltiples intentos de registrar frases como 'This Sick Beat'. El mundo del entretenimiento está lleno de guerras de trademarks —desde el caso de Kylie Minogue contra Kylie Jenner hasta la pelea de Kim Kardashian con una floristería— que suelen resolverse con un cheque discreto o una sentencia demoledora.

En este caso, el precedente juega a favor de Swift. La diferencia entre 'Confessions of a Showgirl' y 'The Life of a Showgirl' es lo bastante grande como para que un juez no vea riesgo de confusión, sobre todo cuando uno de los nombres va unido a la cantante más famosa del momento. La sensación general es que Flagg ha picado alto queriendo sacar tajada, y que ahora se enfrenta a una trituradora legal.

Estaremos atentos a los próximos capítulos de este culebrón judicial. Por lo pronto, la jueza ya tiene el caso sobre la mesa y Flagg guarda silencio. Seguro que en las próximas semanas Taylor suelta alguna pulla en sus redes con la elegancia afilada que la caracteriza. O igual nos sorprende con un tema nuevo titulado 'Actually, My Showgirl is Lit'.

El chisme en 3 claves (TL;DR)