Gmail ahora escribe como tú: la IA de Google personaliza el tono y la voz de tus correos

Adiós a los correos que suenan a robot de atención al cliente. Google acaba de activar en Gmail una función que analiza tu historial de correos para redactar respuestas con tu mismo estilo, tu vocabulario y hasta tus coletillas. Sí, ahora Gmail escribe como tú.

Qué hace exactamente esta IA

La herramienta, basada en los modelos de lenguaje de última generación de Google, va mucho más allá de completar frases o corregir erratas. Ahora la IA aprende cómo escribes para replicar tu tono en las respuestas. Analiza los correos que has enviado para entender si eres de poner “Hola” o “Buenas”, si usas frases cortas o párrafos densos, y si tus despedidas son un escueto “Saludos” o un “Un abrazo” con emoticonos. Una vez que ha absorbido tu manual de estilo personal, la IA te sugiere respuestas enteras en el hilo de la conversación, con un resultado que, según Google, es indistinguible de un correo manual.

Cómo aprende a imitarte sin que te dé un patatús de privacidad

El proceso tiene tres patas. Primero, un análisis de historial: la IA estudia tu bandeja de salida para identificar patrones de saludo, estructura y despedidas. Luego, un ajuste de tono donde puedes elegir entre matices como profesional, casual o entusiasta, y la IA aplica esas capas sobre tu estilo base. Por último, un contexto inteligente que lee el hilo de la conversación y la relación con el destinatario para sugerir respuestas coherentes. En cuanto a la privacidad, Google asegura que el procesamiento del estilo se hace bajo protocolos de seguridad estrictos y que los datos de entrenamiento personal no se comparten con terceros. Todo el análisis ocurre en local o en la nube del usuario, sin alimentar modelos públicos. ¿Es suficiente para no tener pesadillas orwellianas? Dejémoslo en un “ya veremos”.

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El fin del “estrés de la hoja en blanco” y el principio de un dilema existencial

Esto ya lo vimos en 2025 con las primeras redacciones genéricas de IA en el correo: todo el mundo escribía igual de aburrido. La novedad de 2026 es que la IA se camufla en tu propia voz, eliminando la barrera de lo artificial. El precedente más cercano es la función “Ayúdame a escribir” de Google Docs, pero limitada a frases sueltas. Aquí hablamos de correos completos que suenan a ti. La pregunta incómoda es si llegaremos a un punto en el que todas nuestras relaciones digitales sean un diálogo entre algoritmos personalizados. Mientras tanto, ganamos en eficiencia y perdemos la excusa para no contestar ese email pendiente desde hace tres semanas. Cosas que pasan en 2026.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8.5/10. Google por fin entierra los correos robóticos que tanto odiábamos y da un paso serio hacia la productividad con alma. La implementación técnica es sólida y la capa de privacidad, aunque suene a PowerPoint corporativo, al menos existe — el hype está justificado, pero la última palabra la tiene nuestro yo de dentro de seis meses cuando todos los correos nos parezcan deepfakes textuales.

El resumen para vagos (TL;DR)