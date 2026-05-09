Abierto el plazo del Bono Alquiler Joven Madrid 2026: solicita los 250 € hasta el 30 de mayo

Si tienes menos de 35 años y alquilas en Madrid, puedes pedir una ayuda de hasta 250 euros al mes durante dos años. El plazo termina el 30 de mayo de 2026.

La Comunidad de Madrid ha abierto la convocatoria del Bono Alquiler Joven 2026, una prestación que busca aliviar la carga de la vivienda para las generaciones más castigadas por los precios. En la capital, el alquiler medio ya supera los 1.200 euros, lo que dispara la tasa de esfuerzo (el porcentaje del sueldo que se va al alquiler) por encima del 40% para muchos menores de 35.

Con una inflación que mantiene los precios de los suministros y la cesta de la compra al alza (el IPC, Índice de Precios al Consumo, sigue sin dar tregua), esta ayuda se convierte en un respiro importante. La cuantía total puede llegar a los 6.000 euros si el beneficiario la recibe durante los 24 meses completos.

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Quién puede pedir los 250 euros al mes

Los requisitos son claros: tener menos de 35 años, unos ingresos anuales inferiores a 25.000 euros y estar empadronado en algún municipio de la Comunidad de Madrid. Además, deberás disponer de un contrato de alquiler y que la renta no supere los límites máximos fijados por la convocatoria para cada tipo de vivienda (en la web de la Comunidad se detallan los topes exactos).

Es imprescindible que el alquiler figure con un contrato formal; los acuerdos de palabra no sirven. Tampoco valen las viviendas cedidas por familiares ni las habituales de temporada sin justificación.

Cómo hacer la solicitud paso a paso

El trámite se realiza íntegramente por internet. Necesitarás certificado digital, DNI electrónico o estar dado de alta en el sistema Cl@ve. La documentación que debes adjuntar incluye el DNI, el contrato de alquiler, la última declaración de la renta y un certificado de empadronamiento.

Deberás presentar tu solicitud en en la sede electrónica de la Comunidad de Madrid. El plazo de presentación está abierto hasta el 30 de mayo de 2026. Una vez enviada, la resolución se notificará por medios electrónicos y los pagos son mensuales por transferencia bancaria.

¿Un alivio real o un parche para un problema más grande?

El Bono Alquiler Joven nace con el Real Decreto 42/2022 —publicado en el BOE— y ahora cada comunidad autónoma adapta su convocatoria. Madrid repite este año con los mismos umbrales de ingresos que en 2025, pese a que el alquiler medio ha subido más de un 15% desde la primera convocatoria. Con 250 euros cubres apenas el 20% de un alquiler medio en la capital, por lo que la ayuda no basta para reducir la tasa de esfuerzo a niveles sostenibles.

Además, la prestación es incompatible con otras ayudas al alquiler y no se puede solicitar si ya percibes la renta básica de emancipación. La tramitación suele acumular retrasos y muchos potenciales beneficiarios no la piden por desconocimiento o porque la burocracia les disuade. Aun así, es una de las pocas herramientas que existen y, si cumples los requisitos, merece la pena intentarlo antes del 30 de mayo.

📅 Dónde y cuándo

Plazo: Desde ya hasta el 30 de mayo de 2026.

Desde ya hasta el 30 de mayo de 2026. Quién puede pedirlo: Menores de 35 años, con ingresos anuales inferiores a 25.000 €, empadronados en la Comunidad de Madrid y con contrato de alquiler que no exceda los límites fijados.

Menores de 35 años, con ingresos anuales inferiores a 25.000 €, empadronados en la Comunidad de Madrid y con contrato de alquiler que no exceda los límites fijados. Cuánto: 250 euros al mes durante dos años (hasta 6.000 € en total).

250 euros al mes durante dos años (hasta 6.000 € en total). Dónde se solicita: En la sede electrónica de la Comunidad de Madrid (enlace directo a la convocatoria).

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)