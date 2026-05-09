El creador de las armaduras élficas de El Señor de los Anillos se coló en el rodaje y logró segundos en pantalla

Si rebobinas 'El Señor de los Anillos: Las Dos Torres' hasta el minuto 2:12:06 de la versión extendida (y sabes que lo has hecho más de una vez), verás a los elfos de Lothlórien formando junto a Aragorn antes del asalto a Cuernavilla. Entre esos arqueros de porte impecable hay uno que no era actor. Daniel Falconer, el responsable de las armaduras que lucen, decidió colarse en el set para salir en la película que él mismo había ayudado a construir. El problema es que el bueno de Viggo Mortensen tenía otros planes para ese plano.

No en vano, las armaduras que diseñó son tan detalladas que, cuando se puso una, ni los responsables de vestuario notaron nada raro. Tuvo que ser el propio Viggo Mortensen quien, sin querer, estropease el plan con su carisma de Dúnadan que no cabe en el encuadre.

Un colado con más arte que Sauron y casi tanta astucia como Gollum

La historia la cuenta el propio Falconer en el libro 'The Lord of the Rings: The Art of The Two Towers': 'Un día logré llegar al set y pensé: esta es mi oportunidad, estoy aquí con la armadura que diseñé. Voy a ser un Elfo. Pero ¿quién aparece y se para justo delante de mí en la toma? Viggo Mortensen. Digo, no sé, ¿se cree la estrella de esta película o algo así?'.

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El cameo improvisado captura todo lo que amamos de la trilogía: un fan empedernido y diseñador de talento colándose en su propia obra para dejar una huella microscópica, pero definitiva. Porque sí, Falconer es fan de Tolkien hasta la médula, y entró en Weta Workshop en 1996 con la cabeza llena de bocetos que luego se convertirían en iconos: desde las corazas de Rohan hasta la espada Dardo, pasando por el imponente Bárbol. Pero fue su trabajo en las armaduras élficas lo que marcó un antes y después — y lo que le dio el pase VIP improvisado a la pantalla.

La mayoría de los frikis de la trilogía ya se sabe de memoria el momento exacto: minuto 2:12:06 en la versión extendida, justo antes de que Saruman suelte a sus hordas. Y aún así, casi nadie caza al elfo tapado por Aragorn a menos que se lo cuenten.

Weta Workshop, el taller donde los artesanos se creían más elfos que Legolas

Si algo dejó claro la trilogía es que Weta Workshop no era una fábrica de atrezo: era un colectivo de frikis con habilidades sobrehumanas que convirtieron Nueva Zelanda en la Tierra Media. Peter Jackson, que participó en todos los cameos habidos y por haber, dijo de Falconer que 'llevaba años pensando en Bárbol. Debió de estar esperando este momento para plasmarlo, porque, literalmente, el dibujo de Daniel del primer día de diseño fue el mejor Bárbol que he visto jamás'.

Por eso que un tipo así se cuelgue la armadura y se plante en pleno set no es un simple capricho. Es coherencia pura: si has dedicado meses a dibujar, esculpir y probar cada hebilla élfica, mereces un minuto de gloria (aunque Mortensen te tape la mitad de la cara).

Los cameos que nadie ve y que hacen de la trilogía un coleccionable infinito

La de Falconer no es la única tropa de fondo con historia. Peter Jackson se coló en las seis películas de la saga —desde un guerrero de Rohan hasta un pirata de los Corsarios— y hay extras míticos como el arquero tuerto del Abismo de Helm que se han vuelto leyendas por méritos propios. Lo que diferencia a Falconer es que no estaba previsto. Simplemente se presentó con su propia armadura, se puso en fila y confió en que nadie le parase.

Esa mezcla de descaro y amor por el detalle define por qué seguimos encontrando tesoros en cada visionado, incluso más de dos décadas después. No es solo una película: es un universo construido por personas que se creían de verdad que podían caminar por la Tierra Media, y, al menos por unos segundos, Falconer lo consiguió.

El resumen para vagos (TL;DR)