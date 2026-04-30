JPMorgan avisa: el iPhone va a subir de precio sí o sí

JPMorgan ha soltado el aviso que en Cupertino llevan meses intentando esquivar: el precio del iPhone va a subir, y no es un rumor de foro. El banco firma un informe que apunta a 2027 como el momento en que Apple dejará de aguantar la presión y trasladará los costes al consumidor. Bienvenidos al fin del precio congelado.

La tesis del banco, recogida por Financial Times, es bastante directa: Apple no podrá mantener los precios del iPhone más allá del próximo ciclo. Los analistas apuntan a una combinación tóxica para los márgenes: aranceles cruzados entre Estados Unidos y China, encarecimiento de componentes clave (memorias, paneles OLED de última generación, chips fabricados en TSMC con procesos de 2 nanómetros) y una cadena de suministro que ya no da más de sí absorbiendo costes.

JPMorgan calcula que el ajuste tocaría al iPhone 18 — el que llegaría en otoño de 2027 — con una subida media estimada en torno al 10% sobre la gama actual. En la práctica eso significa que un iPhone Pro que hoy parte de 1.199 euros podría empezar a coquetear con la barrera psicológica de los 1.300. Y la versión Pro Max, ni te cuento.

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El dato curioso: Apple ha sido la marca que más ha resistido la inflación de hardware en los últimos cuatro años. Mientras Samsung subía el Galaxy S sin que se notara y Google se inventaba el Pixel Pro Fold a precio premium, en Cupertino mantuvieron la cifra base como un mantra. Ese mantra está a punto de romperse.

Por qué la cadena de suministro está estrangulando a Apple

Aquí es donde se pone interesante. La cadena de suministro de Apple es una obra de ingeniería logística — y también su mayor punto débil. Depende de TSMC para los chips, de Samsung y LG para los paneles, de proveedores chinos para ensamblaje, y de un equilibrio geopolítico que se tambalea cada vez que alguien tuitea algo raro en Washington.

Los aranceles que la administración estadounidense ha ido endureciendo afectan directamente al ensamblaje en China, que sigue siendo mayoritario pese al traslado parcial a India y Vietnam. Apple ha invertido miles de millones en diversificar — la propia compañía lo ha presumido en su sala de prensa — pero la transición no se hace en un trimestre. Y mientras tanto, paga.

A esto súmale el coste del silicio. Los chips de 2 nanómetros que TSMC fabricará para los próximos iPhone son, según estimaciones del sector, hasta un 40% más caros por unidad que los actuales de 3 nanómetros. La memoria RAM también está al alza tras dos años de precios contenidos. Si quieres más contexto sobre el lío de la fabricación de chips avanzados, la entrada de Wikipedia sobre TSMC resume bien por qué media industria depende de una sola empresa taiwanesa.

Cosas que pasan en 2026.

Lo que esto significa para el comprador (y para Apple)

Apple lleva años aguantando precio porque podía. Sus márgenes brutos han sido la envidia del sector — alrededor del 45% en hardware — y le permitían absorber subidas de costes sin pestañear. El problema es que ahora ya no se trata solo de costes: se trata de mantener crecimiento de ingresos cuando las ventas en unidades están planas. Y la única palanca que queda es el precio medio de venta.

Históricamente, cada vez que Apple ha subido el iPhone con argumento (más almacenamiento base, mejor cámara, pantalla más grande), el mercado lo ha tragado. La pregunta es si en 2027 habrá argumento suficiente o si será una subida pelada disfrazada de "mejoras incrementales". Aquí los analistas se dividen: unos creen que el iPhone 18 llegará con un rediseño importante (rumorean modelo plegable y versión "Air" ultrafina) que justifique el sobreprecio. Otros piensan que será la primera vez que Apple suba sin tener una excusa redonda.

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Mi lectura honesta: el aviso de JPMorgan no es nuevo en el fondo, lo nuevo es que ya nadie en Wall Street se lo discute. Y cuando los analistas dejan de discutir algo, suele ser porque ya está pasando.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 5/10. No es un lanzamiento, es un aviso financiero — pero afecta a quien quiera renovar móvil en 2027. Si tu iPhone actual aguanta, aguántalo un año más; si necesitas cambiar, este otoño con el iPhone 17 puede ser tu última ventana al precio "de toda la vida".

El resumen para vagos (TL;DR)