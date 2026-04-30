Nueva tarjeta de transporte en Madrid: cómo pedirla y cuánto ahorras

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid ha puesto en marcha una nueva tarjeta de transporte con tarifas reducidas para varios perfiles, ya disponible para solicitar. La idea: pagar menos por moverse en metro, autobús y Cercanías si encajas en alguno de los grupos beneficiarios.

A ver, vamos al grano. La tarjeta llega con descuentos que van desde el 30% hasta la gratuidad total en algunos casos, y se pide a través de la web oficial del Consorcio Regional de Transportes. Ojo con los requisitos, porque no es una bonificación universal: cada perfil tiene su umbral de renta o su condición específica.

Cuánto ahorras según tu perfil

El abono transporte estándar en Madrid ronda los 21,30 euros al mes para la zona A en menores de 26 años, y los 54,60 euros al mes para el abono normal de zona A. La nueva tarjeta no sustituye al abono joven ni al de mayores: lo complementa para perfiles que hasta ahora se quedaban en tierra de nadie.

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Para familias con renta inferior al umbral fijado, el descuento llega al 50% sobre el precio del abono mensual. Para personas en situación de desempleo de larga duración, la reducción es del 40%. Y para perceptores del Ingreso Mínimo Vital, la tarjeta es gratuita durante doce meses prorrogables.

Traduzco a euros reales: si pagabas 54,60 al mes por el abono de zona A y entras en el tramo del 50%, te quedan 27,30 al mes. Son unos 327 euros de ahorro al año por persona, que para una familia con dos adultos cotizando se va a más de 650 al año.

Quién puede pedirla y qué papeles hacen falta

La tarjeta está abierta a residentes empadronados en cualquiera de los municipios del Consorcio. Los perfiles principales que se benefician:

Familias con renta per cápita por debajo del umbral autonómico (consultable en la web del CRTM).

Personas desempleadas inscritas como demandantes durante más de 12 meses continuados.

Perceptores del Ingreso Mínimo Vital o de la Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid.

Personas con discapacidad reconocida igual o superior al 33%.

Víctimas de violencia de género con orden de protección en vigor.

Para pedirla necesitas DNI o NIE, certificado de empadronamiento, justificante de renta del último ejercicio (declaración o certificado negativo de Hacienda) y, según el perfil, el documento que acredite tu situación: tarjeta de demanda de empleo, resolución del IMV, certificado de discapacidad u orden de protección. Toca hacer números antes para saber si entras.

Por qué este movimiento llega ahora y qué deja fuera

Madrid lleva varios años con descuentos coyunturales del 50% en el transporte público financiados por el Estado, una medida que se prorrogó varias veces desde 2022 y que terminó dejando paso a un esquema más estructural. La nueva tarjeta intenta cubrir lo que aquellas rebajas planas no cubrían: que el descuento llegue de verdad a quien más lo necesita, no a todo el mundo por igual.

Eso sí, hay letra pequeña habitual. La tarjeta no es compatible con otros abonos bonificados: si ya tienes el abono joven o el de mayores de 65, no acumulas descuentos. Y la renovación es anual, lo que significa que cada año hay que volver a presentar la documentación. Para familias con ingresos justo por encima del umbral, la medida se queda corta: el corte de renta deja fuera a una clase trabajadora que también está apretada por el alquiler y la cesta de la compra.

El precedente más claro es la propia experiencia del descuento del 50% estatal: funcionó en uso (subió la demanda de transporte público) pero no resolvió el problema de fondo de quien apenas puede pagar el abono. Esta tarjeta apunta más fino, aunque obliga a un trámite que mucha gente no hará por falta de información o tiempo. Si tienes a alguien cerca que pueda beneficiarse, avísale: el plazo está abierto.

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📅 Dónde y cuándo

Plazo: Convocatoria abierta desde el lanzamiento; la renovación se hace anualmente.

Convocatoria abierta desde el lanzamiento; la renovación se hace anualmente. Quién puede pedirlo: Familias con renta baja, parados de larga duración, perceptores del IMV, personas con discapacidad ≥33% y víctimas de violencia de género.

Familias con renta baja, parados de larga duración, perceptores del IMV, personas con discapacidad ≥33% y víctimas de violencia de género. Cuánto: Descuentos entre el 40% y el 100% sobre el abono mensual, según perfil.

Descuentos entre el 40% y el 100% sobre el abono mensual, según perfil. Dónde se solicita: Web oficial del Consorcio Regional de Transportes (crtm.es) y oficinas de gestión.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)