Nueva tarjeta de transporte en Madrid: cómo pedirla y cuánto ahorras

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid ha puesto en marcha una nueva tarjeta de transporte con tarifas reducidas para varios perfiles, ya disponible para solicitar. La idea: pagar menos por moverse en metro, autobús y Cercanías si encajas en alguno de los grupos beneficiarios.
A ver, vamos al grano. La tarjeta llega con descuentos que van desde el 30% hasta la gratuidad total en algunos casos, y se pide a través de la web oficial del Consorcio Regional de Transportes. Ojo con los requisitos, porque no es una bonificación universal: cada perfil tiene su umbral de renta o su condición específica.
Cuánto ahorras según tu perfil
El abono transporte estándar en Madrid ronda los 21,30 euros al mes para la zona A en menores de 26 años, y los 54,60 euros al mes para el abono normal de zona A. La nueva tarjeta no sustituye al abono joven ni al de mayores: lo complementa para perfiles que hasta ahora se quedaban en tierra de nadie.
Para familias con renta inferior al umbral fijado, el descuento llega al 50% sobre el precio del abono mensual. Para personas en situación de desempleo de larga duración, la reducción es del 40%. Y para perceptores del Ingreso Mínimo Vital, la tarjeta es gratuita durante doce meses prorrogables.
Traduzco a euros reales: si pagabas 54,60 al mes por el abono de zona A y entras en el tramo del 50%, te quedan 27,30 al mes. Son unos 327 euros de ahorro al año por persona, que para una familia con dos adultos cotizando se va a más de 650 al año.
Quién puede pedirla y qué papeles hacen falta
La tarjeta está abierta a residentes empadronados en cualquiera de los municipios del Consorcio. Los perfiles principales que se benefician:
- Familias con renta per cápita por debajo del umbral autonómico (consultable en la web del CRTM).
- Personas desempleadas inscritas como demandantes durante más de 12 meses continuados.
- Perceptores del Ingreso Mínimo Vital o de la Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid.
- Personas con discapacidad reconocida igual o superior al 33%.
- Víctimas de violencia de género con orden de protección en vigor.
Para pedirla necesitas DNI o NIE, certificado de empadronamiento, justificante de renta del último ejercicio (declaración o certificado negativo de Hacienda) y, según el perfil, el documento que acredite tu situación: tarjeta de demanda de empleo, resolución del IMV, certificado de discapacidad u orden de protección. Toca hacer números antes para saber si entras.
Por qué este movimiento llega ahora y qué deja fuera
Madrid lleva varios años con descuentos coyunturales del 50% en el transporte público financiados por el Estado, una medida que se prorrogó varias veces desde 2022 y que terminó dejando paso a un esquema más estructural. La nueva tarjeta intenta cubrir lo que aquellas rebajas planas no cubrían: que el descuento llegue de verdad a quien más lo necesita, no a todo el mundo por igual.
Eso sí, hay letra pequeña habitual. La tarjeta no es compatible con otros abonos bonificados: si ya tienes el abono joven o el de mayores de 65, no acumulas descuentos. Y la renovación es anual, lo que significa que cada año hay que volver a presentar la documentación. Para familias con ingresos justo por encima del umbral, la medida se queda corta: el corte de renta deja fuera a una clase trabajadora que también está apretada por el alquiler y la cesta de la compra.
El precedente más claro es la propia experiencia del descuento del 50% estatal: funcionó en uso (subió la demanda de transporte público) pero no resolvió el problema de fondo de quien apenas puede pagar el abono. Esta tarjeta apunta más fino, aunque obliga a un trámite que mucha gente no hará por falta de información o tiempo. Si tienes a alguien cerca que pueda beneficiarse, avísale: el plazo está abierto.
📅 Dónde y cuándo
- Plazo: Convocatoria abierta desde el lanzamiento; la renovación se hace anualmente.
- Quién puede pedirlo: Familias con renta baja, parados de larga duración, perceptores del IMV, personas con discapacidad ≥33% y víctimas de violencia de género.
- Cuánto: Descuentos entre el 40% y el 100% sobre el abono mensual, según perfil.
- Dónde se solicita: Web oficial del Consorcio Regional de Transportes (crtm.es) y oficinas de gestión.
En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)
- 💸 ¿Qué ha cambiado? Hay nueva tarjeta de transporte con descuentos del 40% al 100% para perfiles con renta baja o situación vulnerable.
- 👥 ¿A quién afecta exactamente? A familias con renta baja, parados de larga duración, perceptores del IMV y personas con discapacidad reconocida.
- ✅ ¿Qué puedes hacer al respecto? Comprueba si entras en algún perfil y solicítala en la web del CRTM con tu documentación al día.