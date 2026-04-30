'El homenaje': el thriller de SkyShowtime que despide a Eusebio Poncela

SkyShowtime estrena El homenaje y la noticia viene con nudo en la garganta: es el último trabajo de Eusebio Poncela, fallecido en 2025. Y vaya manera de despedirse.

El thriller, coral y con sabor a Succession, mete a Elsa Pataky y Miriam Giovanelli en una pelea por la herencia donde nadie sale limpio. Hay poder, hay traiciones, y sí, hay cadáveres. Varios. Poncela firma una despedida a la altura de su carrera, y eso ya justifica el visionado.

De qué va exactamente 'El homenaje'

La premisa es de las que enganchan en los primeros diez minutos. Un patriarca poderoso reúne a su entorno —familia, socios, examantes, gente con cuentas pendientes— en un lugar aislado para celebrar un homenaje. Lo que parecía una velada de halagos y discursitos se tuerce muy rápido. El primer asesinato llega antes del primer aplauso, y a partir de ahí cada personaje tiene un motivo y un secreto.

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Pataky asume el rol de hija con ambiciones que no disimula, Giovanelli aporta el contrapunto frío, y Poncela vertebra todo con un personaje que, según ha contado la productora en su ficha en SkyShowtime, fue construido casi a su medida. La serie se mueve entre el thriller psicológico y la sátira de clase, sin pasarse a ninguno de los dos lados. Equilibrio fino.

Por qué se compara con 'Succession' (y por qué tiene sentido)

La etiqueta 'a lo Succession' se ha convertido en un comodín peligroso. Cualquier serie con familia rica y peleas de despacho se vende así. Aquí, sin embargo, la comparación aguanta. El homenaje hereda el ADN de los diálogos venenosos y los silencios incómodos que hicieron grande la HBO de los Roy. La diferencia: aquí se mata. Y se mata varias veces.

El propio Poncela dejó una frase para enmarcar: 'el poder no es solo dinero, lo hace la gente de la que te rodeas'. Es la tesis de la serie en una línea. Y el guion, escrito en esa clave, evita el error habitual del thriller patrio: el de ser solo trama y poco personaje. Aquí sobran las dos cosas. Cliffhangers donde toca, sí, pero también escenas de dos personajes en una habitación que se sostienen ellas solas.

Tela.

Una despedida con peso: el legado Poncela y el momento de SkyShowtime

Hay que ponerlo en contexto. Poncela llevaba más de cuatro décadas siendo uno de esos actores que cuando aparecía en pantalla, te callabas. Arrebato, Matador, Los hombres de Paco, El ministerio del tiempo: su filmografía es un repaso a parte importante del audiovisual español. Que su última interpretación llegue en una plataforma como SkyShowtime, y no en una de las grandes, dice mucho del momento de la industria. Las plataformas medianas están firmando los proyectos más arriesgados del año, mientras Netflix y Prime Video van a fórmula segura.

El precedente más claro es lo que hizo Movistar Plus+ con La unidad o lo que Filmin lleva años haciendo con producción europea: apostar por talento sólido en formatos cortos de seis u ocho episodios. El homenaje entra en esa liga. Mi apuesta: va a ser de las series españolas más comentadas del año, en parte por la calidad real, en parte por el componente emocional de ser la despedida de Poncela. Las dos cosas son legítimas.

Lo que vigilar en las próximas semanas: si SkyShowtime mueve la serie en festivales internacionales y si la crítica anglosajona la recibe como producto de exportación. Si lo hace, hablaremos de ella en junio. Si no, se quedará como joya doméstica. En ambos casos, mereció la pena.

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