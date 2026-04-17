Dos asesinos se enfrentan cara a cara hoy en 'La Promesa'

El encuentro fortuito con el duque de Carril dejará secuelas inmediatas en el estado anímico de Vera en 'La Promesa'. La joven vivirá momentos de auténtica angustia durante todo el capítulo de esta tarde. Su mente no dejará de dar vueltas a la visita de su padre a las instalaciones del palacio, llegando a la firme convicción de que el hombre logró reconocerla a pesar de su uniforme de trabajo.

Ante esta situación de nerviosismo, Teresa intervendrá para intentar rebajar la tensión. Su compañera pondrá todo su empeño en tranquilizarla, aportando argumentos lógicos para convencerla de que su secreto sigue a salvo. Le pedirá calma y prudencia, advirtiéndole que su actitud levantará más sospechas que la propia visita del duque.

Ricardo se sincerará por completo sobre el terrible final de Ana

Ricardo se sincerará por completo sobre el terrible final de Ana | Fuente: La Promesa en X

El otro gran foco de atención en las dependencias del servicio estará protagonizado por Ricardo y el ex ama de llaves de 'La Promesa'. Tras mucha insistencia y evasivas, el trabajador tomará la decisión definitiva de contarlo todo. Se sentará frente a Pía y le ofrecerá todas las explicaciones pertinentes sobre su implicación real en la muerte de Ana. Ricardo no se guardará ningún detalle, exponiendo los motivos y las circunstancias exactas que rodearon aquel fatídico suceso.

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La reacción de Pía ante esta confesión será de absoluto bloqueo. Escuchar la verdad de boca de Ricardo la dejará completamente en estado de shock. Procesar toda esa información le resultará muy difícil, ya que la revelación confirmará sus peores temores y alterará por completo la imagen que tenía de él.

En medio de este clima de desconfianza, Curro irrumpirá con una propuesta que descolocará a todos. El joven sorprenderá gratamente a Pía al posicionarse a favor del trabajador. Abogará por dar una segunda oportunidad a Pellicer, considerando que merece clemencia a pesar de sus errores. Esta petición inesperada obligará a Pía a replantearse sus próximos movimientos en 'La Promesa'.

Pía destapará ante Curro la muerte del barón de Linaja

Pía destapará ante Curro la muerte del barón de Linaja | Fuente: La Promesa en X

La información proporcionada por Ricardo actuará como un detonante en la mente de Pía en 'La Promesa'. Escuchar a su compañero hablar sobre la muerte de Ana removerá los cimientos más profundos de Pía. Los remordimientos por todo lo ocurrido en el pasado la invadirán por completo, generándole un malestar interno que no logrará disimular ante el resto de los habitantes de la casa. La culpa se convertirá en un peso demasiado grande para sobrellevarlo en estricta soledad.

Totalmente sobrepasada por las circunstancias y sin lograr sobreponerse al impacto inicial, Pía sentirá que ha llegado el momento de liberar su propia conciencia. Tomará una de las decisiones más importantes y arriesgadas de toda su trayectoria en el palacio. Buscará a Curro, en quien depositará su confianza absoluta para sincerarse de una vez por todas sobre el asunto que más le atormenta desde hace meses.

Pía mirará a Curro y le confesará uno de sus mayores secretos, un hecho que cambiará la perspectiva del joven para siempre. Le revelará toda la verdad sobre la muerte del barón de Linaja. Le detallará cómo sucedieron las cosas realmente, exponiendo su papel en aquel evento que marcó un antes y un después en la familia.

Los problemas económicos empujarán a Julieta hacia Manuel

Los problemas económicos empujarán a Julieta hacia Manuel | Fuente: RTVE

Lejos de los secretos del servicio, la planta noble lidiará con sus propias batallas campales. La estabilidad del matrimonio formado por Julieta y Ciro saltará por los aires debido a las fuertes tensiones financieras. Los problemas económicos se agravarán de forma alarmante, provocando disputas constantes entre la pareja. El tono de los reproches irá en aumento, dejando en evidencia la profunda crisis que atraviesan como matrimonio.

Ciro se mostrará implacable con su esposa, lanzándole críticas continuas por la gestión del dinero y la situación actual. Ante este aluvión de reproches diarios, Julieta se sentirá acorralada y profundamente incomprendida en su propio hogar. Buscará refugio fuera de su habitación matrimonial para intentar escapar del clima hostil que Ciro genera cada vez que sacan el tema de las cuentas familiares.

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Será entonces cuando la figura de Manuel adquiera una relevancia especial para ella. Julieta encontrará en él un firme apoyo moral frente a los ataques de su marido en 'La Promesa'. Manuel se convertirá en su confidente y en el escudo protector que necesita para afrontar las discusiones, acercando sus posturas de manera significativa y creando un vínculo de confianza que no pasará desapercibido para los demás residentes de la propiedad.

Las relaciones sentimentales de los jóvenes del palacio tampoco atravesarán su mejor momento en 'La Promesa'. Martina tomará la iniciativa de ejercer como mediadora para solucionar la ruptura de sus allegados. Hablará seriamente con Ángela con el objetivo de convencerla para que le dé otra oportunidad a Curro. Sin embargo, todos sus intentos fracasarán estrepitosamente. Ángela se mantendrá firme en su posición, negándose rotundamente a dar marcha atrás y perdonar al joven.

A este fracaso diplomático se sumará un fuerte varapalo personal para Martina. Notará cómo Adriano comienza a marcar distancias con ella de forma muy evidente. Este repentino enfriamiento no será casualidad, ya que el joven actuará totalmente enredado e influenciado por las manipulaciones de Jacobo.