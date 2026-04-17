AEMET: el tiempo se toma una pausa este fin de semana

La estabilidad atmosférica será la tónica dominante en la mayor parte de la Península Ibérica y las Islas Baleares durante este viernes y el fin de semana, según la predicción de la AEMET. Las altas presiones actúan como un escudo protector, impidiendo la formación de precipitaciones significativas. Sin embargo, esta estabilidad no es sinónimo de monotonía. En el norte peninsular, se espera la presencia de cielos nubosos y la posibilidad, aunque baja, de lloviznas. Estas pequeñas precipitaciones, aunque escasas, pueden ser suficientes para refrescar el ambiente y recordar la influencia del Atlántico en esta región. Las heladas, por su parte, quedarán relegadas a las cumbres de los Pirineos, un testimonio de la persistencia del invierno en las zonas más elevadas del país.

La subida de las temperaturas es otro de los elementos clave de esta jornada. Amplias zonas del país experimentarán un aumento ligero en los termómetros, con Sevilla alcanzando una máxima de 32ºC. Este aumento gradual de las temperaturas es un preludio del verano, un recordatorio de que la temporada cálida se acerca. Sin embargo, es importante destacar que este aumento no será uniforme en todo el territorio. El Cantábrico, por ejemplo, experimentará un descenso en las máximas, mientras que en los litorales no se esperan cambios significativos. Esta variabilidad térmica es un reflejo de la complejidad del clima español, donde la influencia del mar, la orografía y la latitud se combinan para crear una diversidad de microclimas.

La entrada de calima por el este de Canarias es otro de los aspectos destacados de la predicción meteorológica. La calima, una suspensión de polvo en la atmósfera proveniente del Sahara, puede reducir la visibilidad y afectar la calidad del aire. Este fenómeno es relativamente común en las Islas Canarias, especialmente durante los meses de verano, cuando los vientos alisios transportan el polvo desde el continente africano. La calima puede tener efectos tanto positivos como negativos. Por un lado, puede proporcionar nutrientes a los ecosistemas marinos y terrestres. Por otro lado, puede irritar las vías respiratorias y agravar los problemas de salud en personas sensibles.

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Temperaturas en ascenso

En líneas generales, la predicción meteorológica para este viernes apunta a un aumento generalizado de las temperaturas en gran parte del territorio español, aunque con notables diferencias regionales. En la Península Ibérica y las Islas Baleares, se espera un ligero ascenso que aliviará la sensación de frío matutina y permitirá disfrutar de tardes más cálidas. Sin embargo, es importante destacar que este ascenso no será homogéneo, y algunas regiones experimentarán variaciones más significativas que otras.

El Cantábrico se erige como una excepción en este panorama de ascenso térmico, con una previsión de descenso en las temperaturas máximas. Esta disminución se debe a la influencia de vientos del norte, que transportan aire frío desde el Atlántico. Los litorales, por su parte, mantendrán temperaturas relativamente estables, sin cambios significativos en comparación con los días anteriores. Esta estabilidad se debe a la influencia del mar, que actúa como un regulador térmico, suavizando las fluctuaciones de temperatura.

En las Islas Canarias, el panorama es de un aumento moderado, e incluso notable, en medianías y cumbres. Este ascenso se debe a la influencia de vientos cálidos provenientes del Sahara, que elevan las temperaturas en las zonas más elevadas del archipiélago. Este fenómeno, combinado con la presencia de calima, creará un ambiente cálido y seco, típico de la región durante los meses de verano.

Vientos y fenómenos costeros

La predicción meteorológica también presta atención a los vientos y fenómenos costeros, elementos clave para comprender el clima de España. En el interior de la Península Ibérica, se espera un viento flojo y variable, que no causará mayores molestias. En los litorales, predominará el régimen de brisas, un patrón de vientos locales que se forman debido a las diferencias de temperatura entre la tierra y el mar.

En el Estrecho de Gibraltar, se espera alguna racha muy fuerte de levante, un viento cálido y seco que sopla desde el este. Este viento puede alcanzar velocidades elevadas y dificultar la navegación marítima. En las Islas Canarias, el alisio será moderado, un viento constante que sopla desde el noreste. A últimas horas, el viento virará a componente este, lo que podría indicar la llegada de una nueva masa de aire.