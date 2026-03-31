Los científicos siguen encontrando hallazgos que nos ayudan a entender mejor el universo y el planeta en el que nos encontramos. En esta ocasión, un grupo de científicos españoles ha descubierto que la Península Ibérica está girando, un movimiento bajo nuestros pies del que no nos damos cuenta, pero que está ocurriendo.

Según las últimas investigaciones científicas, la península se encuentra sometida a una rotación debido a un choque tectónico, y el poder comprender este proceso en profundidad ayuda a detectar el riesgo sísmico en aquellas zonas en las que las fallas existentes no son visibles.

MOVIMIENTO CONSTANTE EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

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La Península Ibérica no es una masa continental estática. Recientes investigaciones científicas han confirmado un movimiento constante bajo el suelo hoy en día, confirmando un equipo de científicos español que el territorio gira según las agujas del reloj.

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El estudio liderado por el geólogo Asier Madarieta, investigador de la Universidad del País Vasco y publicado en Gondwana Research, redefine la comprensión del suelo europeo. Este giro es una respuesta geológica muy compleja y tiene lugar por la colisión entre dos placas tectónicas.

África y Eurasia convergen de forma imparable y avanzan a un ritmo de 6 mm anuales, una presión que ejerce como motor del cambio. La velocidad del movimiento de la Península Ibérica es imperceptible para nosotros, pero supone una alteración del riesgo sísmico en Europa.

El origen real se encuentra en una asimetría tectónica, y es que al no distribuirse de la misma manera las fuerzas, se genera una torsión en todo el bloque. El equipo de investigadores ha confirmado que el Estrecho de Gibraltar es un punto crítico.

IMPACTO TECTÓNICO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

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El empuje de África sobre la Península Ibérica falla. Esto significa que no se está distribuyendo de manera uniforme por el terreno rocoso, lo que genera un desequilibrio de fuerzas muy marcado. Una zona del bloque recibe más presión directa.

Al este de Gibraltar existe un amortiguador natural que absorbe impactos y que disipa la energía de la colisión africana de forma eficaz. Se trata de una protección estructural para esa zona específica, ayudando a mitigar la deformación del terreno circundante.

Al oeste, por su parte, la situación cambia radicalmente, ya que la Península Ibérica choca frontalmente con la placa africana. Por el suroeste carece de protección natural y el impacto es directo y mucho más violento, lo que hace que todo el bloque rote.

Este mecanismo explica la diferencia entre las diferentes zonas, de manera que el sur y suroeste actúan de manera diferente. El norte permanece más estable ante las presiones. La rotación busca equilibrar las tensiones del choque.

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MEDICIÓN POR SATÉLITE DE LA PENÍNSULA IBÉRICA

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Mientras la ciencia nos muestra cómo varias ciudades de Andalucía se están deformando, nos encontramos con nuevos datos que prueban el giro de la Península Ibérica. Gracias a diferentes fuentes satelitales y registros sísmicos, se ha podido monitorizar el territorio con gran precisión.

Las herramientas utilizadas han registrado desplazamientos milimétricos, dejando claro que la Península Ibérica se desplaza lentamente. Asimismo, los investigadores han analizado la geometría de las fallas activas, que ha permitido conocer que este territorio oculta tensiones en su corteza.

Se ha podido encontrar que la combinación de ambos datos llega a la conclusión de que la deformación coincide con la rotación forzada actual.

PREVENCIÓN SÍSMICA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

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La NASA ya ha advertido de que hay varias ciudades españolas que pueden ser inhabitables dentro de 30 años, pero este nuevo hallazgo es clave para la seguridad pública. La rotación genera una acumulación de estrés tectónico, una energía que debe liberarse de alguna forma física.

Esto da lugar a la aparición de fallas invisibles, y es una realidad que la Península Ibérica presenta riesgos estructurales ocultos. Se trata de estructuras que están activas y acumulan energía sísmica peligrosa, y es por ello por lo que es indispensable una vigilancia constante para evitar desastres en regiones con antecedentes graves.

Aunque no es posible detener este tipo de movimientos que se dan en nuestro planeta, todos estos hallazgos son importantes para poder mejorar la capacidad de respuesta, pudiendo predecir futuros seísmos.