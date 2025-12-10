Así fue la montaña rusa económica de la Expo 92: millones de visitantes, inversiones enormes y una deuda polémica

Recordar la Expo 92 implica viajar a un momento de euforia colectiva donde todo parecía posible para nuestra economía y sociedad en expansión. Fue el escaparate perfecto para mostrar una España renovada, democrática y capaz de organizar eventos de talla mundial ante millones de observadores internacionales. Pero aquel sueño de verano también trajo consigo una factura inmensa que tardaríamos años en digerir completamente tras la clausura del gran evento sevillano.

Las inversiones realizadas para acondicionar la Isla de la Cartuja fueron faraónicas y cambiaron el urbanismo sevillano de manera radical para la Expo 92. Se construyeron puentes, autovías y una línea de alta velocidad que nos conectaba con el resto de Europa en tiempo récord. No obstante, el coste real de aquellas obras monumentales y la gestión posterior de los activos generaron una resaca financiera difícil de olvidar para los contribuyentes.

UNA TRANSFORMACIÓN URBANA SIN PRECEDENTES EN EL SUR

Sevilla pasó de ser una capital de provincias con cierto atraso a convertirse en una metrópoli moderna gracias al fuerte impulso de la Expo 92. Se eliminaron las barreras ferroviarias que estrangulaban el crecimiento de la ciudad y se recuperó el margen del río Guadalquivir para el ciudadano. Esta apertura hacia el río permitió crear nuevos espacios verdes y zonas de ocio que los sevillanos disfrutan hoy en su día a día.

El plan de modernización no se limitó solo al recinto ferial, sino que abarcó toda el área metropolitana y sus conexiones vitales con la región. La nueva red de circunvalación alivió el tráfico histórico del centro y facilitó el acceso desde los pueblos cercanos a la capital. Fue un salto cualitativo impresionante que, en condiciones normales, habría tardado décadas en materializarse sin la urgencia y la financiación que trajo la exposición.

LA FIEBRE DEL LADRILLO Y LAS INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS

La llegada del AVE fue, sin duda, la joya de la corona en cuanto a infraestructuras financiadas por el Estado español para la Expo 92. Madrid y Sevilla quedaron unidas en menos de tres horas, algo que parecía ciencia ficción para los viajeros habituales de aquella época. Esta inversión multimillonaria sirvió como prueba piloto para extender después la alta velocidad por todo el territorio nacional durante los años siguientes.

También se levantaron puentes icónicos como el del Alamillo o la Barqueta, que hoy son símbolos indiscutibles del perfil urbano sevillano y andaluz. Estas obras de ingeniería requirieron presupuestos muy elevados y materiales de primera calidad traídos de diferentes partes del mundo para su ejecución. El esfuerzo constructivo fue titánico, movilizando a miles de trabajadores y empresas que vieron en estas obras una oportunidad de negocio única e irrepetible.

EL IMPACTO DIRECTO EN EL TURISMO Y LA HOSTELERÍA

Durante los meses que duró la muestra, los hoteles colgaron el cartel de completo y los restaurantes facturaron cifras nunca vistas anteriormente. Millones de visitantes llegaron dispuestos a gastar su dinero en entradas, recuerdos, comida y alojamiento en toda la región andaluza. El impacto económico inmediato fue brutal, inyectando liquidez en una economía local que necesitaba ese impulso para revitalizar su tejido comercial y empresarial de cara al futuro.

Sin embargo, esta burbuja de consumo provocó también una subida de precios generalizada que afectó al bolsillo de los residentes locales sevillanos. Muchos ciudadanos vieron cómo el coste de la vida se disparaba artificialmente debido a la gran demanda turística existente en la ciudad. Al terminar la Expo 92, el sector tuvo que reajustarse dolorosamente para volver a una realidad de mercado mucho más contenida y menos estacional que antes.

LUCES Y SOMBRAS DE LA GESTIÓN ECONÓMICA DE LA EXPO 92

Analizar las cuentas de la organización siempre ha sido un ejercicio complejo debido a la mezcla de inversiones públicas y privadas del momento. Se habló mucho de los beneficios operativos durante los seis meses de apertura, pero menos de los costes de mantenimiento previos. La gestión de los recursos fue ambiciosa, buscando siempre la espectacularidad y el asombro del visitante por encima de la contención del gasto público estricto.

Hubo críticas severas sobre el sobrecoste de algunos pabellones y la falta de previsión para su uso posterior tras el cierre de puertas. Muchos edificios vanguardistas, que costaron millones, quedaron abandonados o infrautilizados durante años, deteriorándose bajo el sol sevillano sin remedio. Esta falta de planificación a largo plazo fue uno de los puntos negros que empañaron el éxito organizativo y logístico que supuso la celebración del evento internacional.

LA DEUDA PÚBLICA Y EL AGUJERO EN LAS ARCAS

Cuando se apagaron los focos tras la Expo 92, llegó el momento de hacer balance y la realidad de la deuda se hizo evidente. El Estado tuvo que asumir pérdidas millonarias que se sumaron a la crisis económica que golpeó a España en el año 1993. Se generó un agujero contable que requirió años de ajustes presupuestarios y ventas de activos para intentar equilibrar las cuentas públicas nacionales de nuevo.

La sociedad gestora estatal acumuló un pasivo importante que fue objeto de auditorías y discusiones políticas en el parlamento durante mucho tiempo. Se cuestionó si el retorno social y de infraestructuras justificaba el enorme desembolso realizado por las arcas públicas en aquel momento. Aunque el beneficio tangible en obras era innegable, el precio financiero pagado por todos los españoles fue indudablemente alto y difícil de amortizar a corto plazo.

EL LEGADO FINAL Y LA REUTILIZACIÓN DEL RECINTO

A pesar de las sombras económicas, el recinto de la Cartuja logró reinventarse con el paso del tiempo como un parque tecnológico activo. Hoy alberga empresas punteras, universidades y centros de investigación que generan empleo cualificado y riqueza para la ciudad hispalense a diario. No fue un camino fácil ni rápido, pero se evitó que la zona se convirtiera en una ciudad fantasma como ha ocurrido en otras exposiciones universales.

La Expo 92 dejó una herencia agridulce donde se mezclan el orgullo por lo conseguido y la lección sobre el gasto desmedido. Aprendimos que los grandes eventos son motores de cambio potentes, pero requieren una planificación económica mucho más rigurosa y sostenible en el tiempo. Al final, queda la memoria de un año mágico y una ciudad transformada que supo aprovechar su oportunidad histórica ante el mundo entero.