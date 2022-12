6 consejos para que la búsqueda de la casa ideal no sea tan compleja

En televisión, existen muchos programas de reforma de hogar. Una de las razones principales por las que los dueños se quieren mudar suele ser que la familia ha crecido y no tiene suficientes habitaciones. En ocasiones, la situación económica ha cambiado y en su momento esa era la mejor decisión.

Pero en muchos casos lo que ocurre es que simplemente no se pensó bien en el importante paso que se iba a dar. Por eso, a continuación, la inmobiliaria en Vilanova i la Geltrú, Pasifae Century21, ofrece un checklist de aspectos que se deben tener en cuenta antes de tomar una de las decisiones más importantes de la vida, como es invertir en el lugar en el que se vivirá durante los próximos años.

Listado de los aspectos a valorar antes de comprar una casa

Adquirir un nuevo inmueble es un acto muy importante. Bien sea por ser simbólico; porque alguien se marcha por primera vez fuera de casa de sus padres, o a vivir con su primera pareja. Bien sea por el importe por el que se va a endeudar para una parte importante de su vida.

Por eso, la inmobiliaria Pasifae Century21 expone 6 aspectos que se deben tener en cuenta antes de dar el “sí quiero” al vendedor.

Calidad de los acabados

Es una frase muy manida, pero no por eso deja de ser cierta y fundamental al hacer una inversión tan importante: “a veces lo barato termina saliendo caro”. Todas las personas parten con un presupuesto para comprar la casa de los sueños. Por eso, es importante que antes de comenzar a mirar se tengan muy claras cuáles son las prioridades.

En ocasiones, se puede presentar como oportunidad una vivienda que está un poco deteriorada y se va un poco de presupuesto, pero que encanta a la familia. Y luego se pasa la vida haciendo pequeñas e incómodas reformas porque no se tenía el presupuesto adecuado para realizar esa compra.

Posibilidades de transformación

Tal vez no se tenga el presupuesto necesario, pero sí se tenga más o menos claro qué se quiere para el futuro (formar una familia, o no, trabajar desde casa, compartir piso para sacar un rendimiento, etc.). Así que es muy importante que, aunque no se pueda adivinar el futuro, sí se tenga más o menos claro qué se quiere hacer con la vida en los 5-10 próximos años, para por ejemplo, adquirir un inmueble que tenga la posibilidad de transformarse para cubrir esa nueva necesidad que se está previendo.

Buena iluminación

La luz es un elemento fundamental. Algunos dirán que incluso el más importante. Tener una casa luminosa ayuda a estar de mejor humor y también, en mayor o menor medida, a ahorrar en energía eléctrica. Normalmente, las casas cuyas ventanas dan a patios interiores estrechos y oscuros son más económicas.

Fachada del inmueble

A partir de los 30-50 años de antigüedad, según la localidad, los inmuebles deben pasar la ITE, Inspección Técnica de Inmuebles. En muchos casos, no la superan y la razón más común suele ser que la fachada tiene malos acabados y hay que restaurarla. Entonces, llegan las derramas de varios miles de euros.

De modo que si se está pensando en comprar una casa de segunda mano, es importante inspeccionar bien la fachada, revisar si hay grietas, elementos que cuelgan o la calidad de los materiales.

Orientación

Dependiendo de la localidad en la que se viva, este punto es muy importante o, directamente, fundamental. Vivir cara norte en una localidad muy fría hará que se pase los días contando cuánto falta para que acabe el invierno (en tal caso, se debe revisar la calidad de los aislamientos). Si se vive en una zona soleada, el hecho de tener una orientación sur hará que los días muy calurosos se hagan largos y pesados.

Distribución y tamaño ideal

Es importante la zona, que el edificio sea bonito, los servicios de proximidad, o si tiene o no ascensor. Pero lo más importante es lo de dentro, donde se vivirá. Por eso, es fundamental tener muy claro si la distribución es la adecuada y si por tamaño no se quedará pequeña demasiado pronto y sea necesario enfrentarse en pocos años a nueva búsqueda de hogar y a otra tediosa mudanza.

Buscar el piso ideal no es un arte. Ni es tan complicado si se sabe cómo hacerlo. Hay una serie de parámetros que no dependen de la inspiración del comprador, sino de que le dedique tiempo a reflexionar sobre lo que necesita, apuntarlo, y una vez lo tenga, ser fiel al plan marcado, para que no dejarse arrastrar por un impulso que en pocos años salga caro.