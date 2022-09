Estos son los usos de la piel del aguacate

Aunque no lo creas, el aguacate es una fruta de la que no se desperdicia absolutamente nada. Su carnosidad se consume sola o en la preparación de platos y bebidas que pueden ser tanto dulces como saladas, su hueso puede ser empleado como ingrediente para la elaboración de remedios naturales para el tratamiento cosmético de la piel o del cabello, pero quizás lo que no sabías es que su cáscara también puede ser usada con varios propósitos y de eso hablaremos más adelante.

El contenido del aguacate Desde hace algunos años, el aguacate se ha convertido en una de las frutas más codiciadas y consumidas por los seres humanos. Las razones para que esto ocurra son muchas, pero debemos empezar por su aporte nutricional, teniendo que empezar por su alto porcentaje de potasio y de fibras, y eso ayuda al organismo de manera significativa a reducir los niveles de colesterol y de triglicéridos, por no mencionar que contiene un alto porcentaje de vitaminas C, K, B5, B6, E y A. Anterior

Siguiente