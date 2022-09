Guijarro (PSOE) asegura que los acercamientos de presos de ETA son “individuales” y “no se recorta ninguna pena”

La diputada del PSOE por Bizkaia, María Guijarro, ha defendido que los acercamientos de presos de ETA a cárceles de Euskadi y Navarra son “individuales” y “no se recorta ninguna pena”.

En una entrevista a Radio Popular, la representante socialista se ha referido así a la polémica surgida tras el traslado a cárceles vascas de 13 reclusos de ETA, entre ellos los de Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, y Henri Parot.

En este sentido, Guijarro ha apostado por “no utilizar partidistamente a las víctimas” del terrorismo y no hablar en nombre de ellas, ya que “cada una tiene voz con matices diferentes“.

A su juicio, lo que se está llevando a cabo son “acercamientos individuales a través de la legalidad penitenciaria”, de tal forma que “no se recorta ninguna pena y lo importante es que las penas se cumplan”.

“Se trabaja y se respeta la legalidad penitenciaria”, ha defendido, para añadir que, “en otros momentos, cuando han gobernando otros partidos, también ha habido acercamientos“. De este modo, ha abogado por “rebajar mucho el tono en estas cuestiones”.

Asimismo, ha reprochado que algunos partidos hablen “a diario” en el Congreso de los Diputados de ETA “como si siguiera actuando” cuando realmente “la democracia en su conjunto consiguió derrotarla”.

“En este momento debemos construir una memoria que deslegitime lo que fue la violencia. Que la gente joven de nuestro país pueda entender que esto no debió ocurrir”, ha añadido.

No obstante, ha reconocido que aún hay “un recorrido” por realizar por parte de algunas formaciones políticas en esta cuestión, aunque “eso no significa que tengamos que mantener viva a ETA porque, afortunadamente, ya no existe“.