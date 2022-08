El mago Jorge Blass: “Conseguimos que, durante un instante, la Reina Letizia suspendiera la incredulidad”

El mago Jorge Blass ha sido el encargado de dar el pistoletazo de salida a las fiestas de San Cayetano con su pregón. Muy orgulloso, agradece que le hayan permitido ser el pregonero de las fiestas de su barrio: “Desde luego, no me imaginaba que iba ser pregonero de mi ciudad. Eso es un honor tremendo y una emoción“.

El ilusionista ha tenido la oportunidad de actuar para una de las personas más importantes del país, él mismo nos ha contado cómo le hizo uno de sus trucos a la Reina Letizia, quien asegura que creyó en la magia: “Conseguimos que, durante un instante, suspendiera la incredulidad”.

Su encuentro tuvo lugar en el Palacio Real, donde pudo hacer un truco de manera personal para Letizia: “No me lo esperaba, la verdad. Nos recibió en palacio y fue una cosa increíble. Tuve la suerte de poder hacer magia y es una mente muy racional la de ella pero conseguimos hacerle cosquillas en el cerebro“.

Recuerda qué fue lo que le impresionó del truco: “Yo tenía una cajita y se la di en su mano y le dije: ‘Te pregunto cualquier palabra’. Ella dijo ‘responsabilidad’. Abrió la cajita y había un papel que ponía ‘responsabilidad’. Y alucinó”.

Fue gracias a la Fundación Abra Cadabra y al interés que tiene la Reina por las causa benéficas: “Nos recibió la Fundación Abra Cadabra, que hacemos magia en hospitales, y ella está muy preocupada por todas las enfermedades raras, por las causas benéficas”.

Jorge Blas se presta voluntario para hacer un show de magia en la boda de Tamara Falcó: “Me encanta, me presto voluntario. Desde luego que sí“. También, asegura lo mucho que le gustaría hacer magia con Rosalía ya que es una artista que le encanta, aunque tendría que ver cómo hacer magia con sus uñas: “Con sus uñas pincharía las cartas, no sé cómo lo haría yo. Podríamos hacer la carta en la uña de Rosalía”.