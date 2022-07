Navarra pide “disfrutar con cabeza” los Sanfermines debido al “inapelable” incremento de contagios

Carlos Artundo, director general de Salud del Gobierno de Navarra, ha pedido disfrutar de estos próximos Sanfermines 2022 “con cabeza” como consecuencia del incremento “inapelable”, según sus palabras, de casos de contagios de Covid-19 vivido en Navarra.

Artundo ha deseado que las fiestas, que comienzan este miércoles, “sean las mejores posibles”, pero ha añadido que “hay que disfrutar con cabeza, tenemos que disfrutar todavía poniendo cuidado, sobre todo las personas más vulnerables”. Por tanto, ha recomendado a estas personas que utilicen mascarillas en espacios como centros comerciales, supermercados o transporte, y ha exceptuado su uso en la hostelería, donde es “imposible”.

“La tendencia es elocuente, es inapelable, aquí en Navarra está subiendo la circulación del virus debido a las nuevas variantes, la B-4 y la B-5, que son dos subvariantes de la Ómicron, y está subiendo de una manera importante tanto en Navarra como en el resto del Estado y a nivel internacional”, ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación.

Artundo ha reconocido que “en términos de gravedad, afortunadamente, debido a la protección que tenemos, en concreto, en Navarra, que es una protección importante, tanto por la inmunidad natural, como la adquirida a través de las vacunas, está contenida, pero llevamos unos cuantos días subiendo en hospitalización“.

Por tanto, el director general de Salud ha afirmado que “el mensaje es disfrutar pero disfrutar con cabeza y eso significa en concreto tener cuidado con las personas más vulnerables -personas con cáncer, con problemas de inmunodepresión, trasplantados, personas mayores pluripatológicas, con patologías concretas-“. “Esas personas se tienen que proteger y las tenemos que proteger. Para la gente joven es una infección menor y por tanto no nos preocupa de una manera importante”, ha apuntado.

Artundo ha explicado que “están subiendo las hospitalizaciones día a día”. “Llevamos de una manera consistente bastantes días subiendo. Hoy eran en torno a 112 o 120 las hospitalizaciones y ese es el panorama en todo el conjunto de Navarra”, ha señalado, si bien ha precisado que “las UCI, aunque han crecido un poquito, todavía está en un número muy limitado, pero es obvio que es así”. “Están ingresando las personas vulnerables, las personas que tienen algún tipo de inmunodepresión, las personas mayores con pluripatología, y todavía alguna persona que está sin vacunar”, ha dicho.

En este sentido, ha pedido a los ciudadanos que todavía no tienen la tercera dosis que se la pongan a lo largo del verano. “Aunque la vacuna tenga algo de escape a las nuevas variantes, es mejor tenerla que no tenerla. Las nuevas vacunas llegarán para el otoño y yo estoy hablando de ahora, las personas que no tengan la tercera dosis, que se la pongan, no solamente por motivo de viajar, que también, sino también por protección”, ha dicho.

Artundo ha afirmado que “las previsiones son que también crezcan los ingresos algo en UCI”. “Siempre, cuando crece la hospitalización y crece la circulación del virus, antes o después, incluso cuando es más leve -crecen los ingresos en UCI-. No es lo mismo que hemos conocido en términos de gravedad durante los momentos más duros de la pandemia, pero siempre la predicción que tenemos es que crezcan un poco también las UCI, pero no a un nivel como hemos conocido en otras olas”, ha señalado.

En este contexto, ha planteado que en espacios interiores, salvo en hostelería, donde “es imposible”, al menos las personas vulnerables utilicen mascarilla. Ha citado así lugares como el transporte urbano, grandes centros comerciales o supermercados. Artundo ha explicado que de acuerdo con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y la dirección general de Transportes se han entregado mascarillas gratuitas para que estén a disposición de la ciudadanía, sobre todo de las personas vulnerables, “porque es muy difícil garantizar que todo el mundo la utilice en unas fiestas de San Fermín donde va a haber en torno a un millón de transportes diarios en Pamplona y la Comarca, pero las personas vulnerables sí”.

Además, Carlos Artundo ha destacado que “hay que extender el concepto de vulnerabilidad a los servicios sanitarios”. “Los servicios sanitarios ahora mismo en Navarra están muy agotados. Encima, la gente, que tiene derecho, empieza a tomar vacaciones, y también los servicios sanitarios están en situación de vulnerabilidad que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que apoyar, y no utilizarlos más que cuando es imprescindible y además utilizarlos bien”, ha subrayado.

Artundo ha explicado que este mensaje se traduce en que se debe acudir a los centros de salud los días que están abiertos “solamente cuando es necesario”. “Luego tenemos la urgencia extrahospitalaria -el centro Doctor San Martín y Buztintxuri-, que es importante para no sobrecargar las urgencias del Hospital Universitario de Navarra y de los hospitales de Tudela y Estella después en otras fiestas”, ha subrayado.

El director general de Salud ha insistido en que “hay que tener en cuenta que los profesionales, además de cansados, se merecen empezar a tener algo de descanso y por tanto tenemos que cuidar también a los servicios sanitarios”.