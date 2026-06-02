El misterio del "pueblo fantasma" de España que emerge del agua cada verano (y que puedes visitar a pie)

Hay algo que detiene a cualquier viajero en seco: pisar el suelo agrietado de un pueblo fantasma que hace apenas unos meses estaba sumergido bajo toneladas de agua. Eso es exactamente lo que ofrece Aceredo, en Lobios (Ourense), una aldea gallega que fue inundada en 1992 y que regresa, temporada tras temporada, como una Atlántida de interior. Los veranos secos de la última década han convertido este fenómeno en algo cada vez más frecuente y más visitado.

La imagen es difícil de olvidar: muros de piedra cubiertos de limo, coches oxidados en mitad de una calle que nadie transita desde hace tres décadas, hórreos que emergen del barro como si el tiempo se hubiera detenido de golpe. Este pueblo fantasma no es una recreación ni una atracción construida; es la cicatriz real de una decisión política que arrasó con la vida de unas 250 personas para alimentar de electricidad a Portugal. Y hoy, paradójicamente, atrae a cientos de turistas españoles y portugueses que acuden a contemplar lo que quedó.

El pueblo fantasma que el agua no pudo borrar del todo

El 8 de enero de 1992 es la fecha exacta en que Aceredo dejó de existir sobre la superficie. Ese día, la hidroeléctrica portuguesa EDP cerró las compuertas del embalse y el agua fue cubriendo calles, casas y recuerdos sin que los vecinos pudieran hacer nada. Cinco aldeas gallegas quedaron sepultadas bajo las aguas del embalse de Alto Lindoso: Aceredo, Buscalque, A Reloeira, O Bao y Lantemil. Un sacrificio silencioso que durante décadas no interesó a casi nadie.

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Lo que diferencia a este pueblo fantasma de otros pueblos sumergidos en España —hay decenas— es la intensidad de su reaparición. Cuando el nivel del embalse cae por debajo del 15% de su capacidad, el pueblo emerge casi intacto en su estructura. Las calles son reconocibles. La fuente sigue en pie. Incluso botellas apiladas en el mostrador del viejo bar asoman entre el barro como mensajeros de otro tiempo.

El pueblo fantasma de Aceredo y el embalse que lo sepultó

La historia de este pueblo fantasma tiene un responsable concreto: el embalse Lindoso, la infraestructura hidroeléctrica más potente de Portugal, diseñada en 1983 y completada en 1992. Su construcción fue pactada en 1968 entre los dictadores Franco y Salazar, una negociación que cedió aguas ourensanas a Portugal sin que Galicia recibiera a cambio ni una sola tasa de los 950 gigavatios/hora que genera anualmente. Una herida que todavía escuece en la comarca de la Baixa Limia.

Para visitar el pueblo fantasma de Aceredo hay que llegar hasta Lobios, a poco menos de 8 kilómetros al sureste. Cuando el nivel del embalse lo permite, se puede acceder a pie directamente sobre el fondo seco del pantano. No hay entrada, no hay horario, no hay guía obligatorio: el pueblo está ahí, abierto y expectante, esperando que alguien lo recuerde.

La Atlántida gallega que se ha convertido en destino viral

Los veranos de 2021, 2022 y 2025 han sido los más espectaculares para los visitantes de este pueblo fantasma. Cada vez que las imágenes de Aceredo emergen en redes sociales, la respuesta es la misma: asombro, tristeza y una irresistible necesidad de ir a verlo. Lo han calificado como "Pompeya fluvial", como "paisaje lunar", como "película de ciencia ficción". Pero quienes lo visitan coinciden en algo más sencillo: da mucha pena, y no puedes dejar de mirar.

El fenómeno tiene incluso nombre: "turismo de sequía". A diferencia de otros destinos que se construyen para atraer visitantes, Aceredo no puede prometer cuándo estará visible. Su aparición depende de las lluvias, de la gestión portuguesa del embalse y, cada vez más, del cambio climático, que está haciendo que los veranos secos sean la norma y no la excepción en el noroeste peninsular.

Cómo, cuándo y por qué visitar el pueblo fantasma de Aceredo

Para planificar bien la visita a este pueblo fantasma, hay que tener en cuenta algunos factores clave. El mejor momento es entre julio y septiembre en años de sequía notable; en años húmedos, el pueblo puede estar completamente cubierto. Lo recomendable es consultar el nivel del embalse en tiempo real antes de salir, ya que fluctúa semana a semana.

Aspecto Información útil Ubicación Lobios, Ourense (Galicia) Distancia desde Lobios ≈ 8 km en coche + acceso a pie Mejor época Julio–septiembre (años secos) Entrada Gratuita, sin horarios Estado del embalse Necesario verificar nivel previo

La experiencia merece mucho más que una foto. Caminar por las calles de piedra de Aceredo es un ejercicio de memoria colectiva que ningún museo puede replicar. Llevar botas de agua o calzado resistente al barro, agua suficiente y, sobre todo, tiempo para detenerse: este pueblo fantasma no se recorre, se siente.

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El futuro de Aceredo: un barómetro del cambio climático

La paradoja de Aceredo es que su mayor amenaza y su mejor aliada es la misma: la sequía. Sin sequía, el pueblo fantasma desaparece bajo el agua y vuelve al olvido. Con demasiada sequía sostenida, la gestión del embalse Lindoso se vuelve crítica para el suministro eléctrico de Portugal, y la presión para mantener el nivel alto puede hacer que las apariciones sean cada vez más cortas. El equilibrio es frágil y depende de decisiones que no se toman en Galicia.

Lo que sí parece irreversible es el impacto emocional y turístico que ha generado. Aceredo ha conseguido algo que pocas aldeas rurales logran: colocarse en el mapa global de experiencias únicas, junto a Cappadocia o la Ciudad Prohibida, pero con una carga humana y política que ninguno de esos lugares tiene. Si el embalse Lindoso lo permite este verano, ve. Pocas cosas en España te van a dejar tan pensativo al volver a casa.