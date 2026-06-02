Las 5 plantas que perdonan que te olvides de regarlas (y las 3 que lo petan al secarse)

Reconócelo, ese potus del salón lleva más sed que un turista en agosto y las hojas de la cinta parecen patatas fritas. Pero no te mortifiques: el drama no es tuyo, es que elegiste plantas que no van con tu ritmo. Aquí te traigo la lista definitiva de plantas que perdonan tu mala memoria (y las tres reinas del secano que nunca, nunca te perdonarán).

Las 5 campeonas del olvido

El potus es el colega que te perdona un olvido, pero no una borrachera. Aguanta hasta diez días sin agua y, cuando lo riegas, revive como si nada. Lo que no tolera es el encharcamiento: dos dedos de agua de más y sus raíces se pudren. Ideal para principiantes que aún andan probando, y para los que nos olvidamos de que hay plantas en casa hasta que las vemos mustias.

La sansevieria o lengua de suegra es la superviviente nata. Almacena agua en sus hojas y puede pasar semanas sin que le eches ni una gota. Eso sí, pide luz para mantenerse erguida. En un rincón oscuro se desinfla. Un regalo perfecto para el que dice ‘no tengo tiempo ni para mirar la maceta’.

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La zamioculca es todoterreno, pero con matices. Sus tallos acumulan reservas y aguanta viajes de dos semanas. Si te pasas, las hojas amarillean y caen, así que cuando vuelvas de vacaciones, dale un sorbo y no la inunde. Ideal para nómadas digitales.

Las cintas son las que más se nota cuando las olvidas: las puntas se secan y pierden vitalidad. Si las riegas cada diez o doce días en lugar de cada semana, sobreviven, pero con las puntas marrones. Para casas con buena luz y riego irregular.

Las suculentas no son las indestructibles que te venden en Instagram. Necesitan sol directo y un sustrato que drene rápido. Si las tienes en un salón oscuro y las riegas cada semana, las mates en un mes. Perfectas para balcones luminosos, pero no para interior oscuro.

Elegir una planta no es aspirar al jardín de revista, es encontrar la que tolere tu caos.

Las 3 divas del riego (o “lo petan” cuando se secan)

La azalea es la diva del riego. Se seca en tres días sin agua y lo manifiesta con hojas mustias y flores caídas. Si eres de los que se olvidan de regar, ni se te ocurra.

El helecho necesita humedad constante. En cuanto el sustrato se seca, sus frondes se vuelven crujientes y pierde toda la gracia. Solo para quienes tienen el pulso de oro con el riego diario.

La orquídea es la princesa del drama. Un riego irregular y sus raíces aéreas se quejan, sus flores se caen y te mira con desprecio. Exige constancia, o te dejará tirada.

Cómo dejar de matar plantas de una vez

La clave no es convertirte en un jardinero experto, sino mirar dentro de ti: ¿viajas mucho? Sansevieria o zamioculca. ¿Tu casa es un zulo oscuro? Mejor potus o cintas (con luz indirecta). ¿Balcón soleado? Suculentas. ¿Tienes memoria de pez pero quieres una planta que te haga sentir orgulloso? Apuesta por la lengua de suegra. Y si lo tuyo es el drama vegetal y te gusta regar a diario, entonces la azalea o el helecho pueden ser tu rollo. Pero no digas que no te avisé. Recuerda que incluso las más duras agradecen un poco de abono en primavera y un riego de vez en cuando; con esos mínimos, te durarán años y no tendrás que volver a sentirte culpable.

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🧠 Para soltarlo en la cena

La sansevieria es resistente, la azalea necesita riego constante.