Myles Garrett: el bombazo que cambia el equilibrio de la NFL

Que se agarren los quarterbacks de la NFC, porque Los Ángeles Rams acaban de cerrar el traspaso que puede redefinir el equilibrio de la liga. Myles Garrett, el defensa más demoledor de la NFL, se va de Cleveland a cambio de Jared Verse y una primera ronda del draft de 2027. Y sí: Garrett aterriza con 23 sacks en la mochila, un récord histórico que ningún otro jugador ha igualado en una sola temporada.

El vigente ganador del premio al Jugador Defensivo del Año, de 30 años, acumuló también 60 placajes con unos Browns que terminaron últimos de la AFC Norte con apenas 5 victorias. Ahora cambia el frío de Ohio por el sol angelino, y los Rams, que ya eran el mejor ataque de la liga, pasan a ser un monstruo de dos cabezas.

El intercambio que ningún 'mock draft' había previsto

La noticia saltó este lunes y pilló a todo el mundo con el pie cambiado. Los Rams, que habían llegado a la final de conferencia pero se toparon con una defensa de plastilina ante Seattle (27-31), necesitaban un golpe de autoridad en la línea defensiva. Y no se han andado con tonterías: han ido a por el mejor disponible.

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A cambio, mandan a Jared Verse y a una primera ronda de 2027 a Cleveland. Verse, que en sus dos temporadas ha demostrado un nivel alto y fue Novato Defensivo del Año, es una moneda de cambio de lujo. Pero perder a un talento como Garrett duele, y mucho. Los Browns, que llevaban años construyendo alrededor de su estrella, se quedan sin el pilar que sostenía la franquicia.

Cleveland, mientras, se lleva un botín que da para ilusionarse. Verse tiene 24 años y margen de mejora; si la reconstrucción empieza con un defensor joven y una futura primera ronda, el plan puede tener sentido. La pregunta es si la afición de Ohio está preparada para ver a su ídolo vestido de azul y oro.

Lo que Garrett le da a la defensa angelina

Los números de Myles Garrett en 2025 fueron de otro planeta: 23 sacks, 60 placajes... y la sensación constante de que cada jugada podía acabar en presión al quarterback. Los Rams blindan su peor línea con un récord histórico de 23 sacks. El equipo de Sean McVay, que ya sabía anotar a voluntad —lideraron la NFL en puntos por partido—, ahora puede cerrar los partidos sin sufrir. Imaginaos: Matthew Stafford comandando el ataque y Garrett cazando quarterbacks. Cosas que pasan en 2026.

Los Rams no han fichado un jugador; han comprado la llave para cerrar los partidos que se les escaparon en enero.

La imagen del pasado playoff, con los Seahawks moviendo el balón a placer ante una defensa que no encontraba a su mariscal, debería ser historia. Con Garrett alineado en el borde, la presión se multiplica y los esquineros respiran. Es la pieza que hace falta para que un ataque temible se convierta en candidato imparable.

¿Quién sale ganando de este bombazo?

En un primer vistazo, los Rams se llevan un caramelo histórico. Pero ojo, Cleveland no se va de vacío. Verse es un proyecto de estrella y la ronda de 2027 puede convertirse en un activo clave si los Browns saben reconstruir. El historial brutal de Garrett, recogido en su ficha de Wikipedia, habla solo: dos premios al mejor defensivo, un liderazgo incuestionable... pero los Browns tenían un equipo descompensado que no ha sabido acompañarle.

Es inevitable acordarse del traspaso de Khalil Mack a Chicago en 2018: otro defensor de élite movido por un paquete de rondas. Aquello no llevó a los Bears al Super Bowl. ¿Le pasará lo mismo a los Rams? Ahora mismo, con ataque top y un Garrett en plenitud, la presión es para McVay. La ventana de campeonato se ha abierto de par en par, y esta vez la defensa no debería ser excusa.

El próximo capítulo se escribe en los training camps de julio. Mientras, las redes de la NFL arden con memes de quarterbacks temblando. Y es que, con este traspaso, el miedo ha cambiado de bando.

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El chisme en 3 claves (TL;DR)