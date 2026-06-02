Novedades Mercadona verano 2026: exfoliante y aceite capilar que huelen de miedo

Reconócelo: cada vez que entras a Mercadona por el pan acabas en la sección de cosmética oliendo todo. Y esta vez Deliplus lo pone difícil con dos novedades que huelen a verano puro. Mercadona ha lanzado un aceite capilar y un exfoliante corporal con aroma a frutos rojos que te van a dar ganas de meter en la cesta aunque no te hagan falta.

Las dos propuestas pertenecen a la línea 'Luminous Berry' y ya están en todas las tiendas para recordarte que la playa está más cerca que nunca. El aceite capilar Luminous Berry & Vitamin E cuesta 4,25 euros, mientras que el exfoliante corporal Berry & Ácido Hialurónico sale por 4,50 euros. Precios que, en plena inflación, parecen sacados de otro planeta.

Dos novedades con aroma a frutos rojos (y precios que dan gusto)

El aceite capilar viene en un bote rojo de 100 ml con dosificador. Su fórmula está pensada para aportar brillo, suavidad y un acabado más luminoso, justo lo que el pelo pide a gritos después del sol, el cloro y los lavados frecuentes. Su gran reclamo es el olor a frutos rojos, un aroma afrutado que recuerda inevitablemente al universo de Yves Rocher.

Publicidad

De hecho, el parecido con el clásico Aceite Botánico Nutritivo de la marca francesa es más que una coincidencia: mismo formato (100 ml) y un precio que marca distancias. El de Yves Rocher se va a 12,99 euros, mientras que el de Deliplus te lo llevas por 4,25 euros.

Cómo usar el aceite capilar para que el pelo brille sin apelmazarse

El truco está en la dosis. Con dos o tres gotas sobre el cabello recién lavado y aún húmedo, de medios a puntas, evitas el encrespamiento y das un brillo natural sin engrasar la raíz. En verano, es ese gesto rápido antes de salir a la calle que sustituye a un serum caro. Eso sí, si tu cabello es fino, ni se te ocurra pasarlo cerca del cuero cabelludo: te arrepentirás.

El segundo producto es el Exfoliante Corporal Berry & Ácido Hialurónico, un bote de 250 ml con un olor que te hará querer ducharte dos veces. Cuesta 4,50 euros y, al igual que el aceite, llega con el sello low cost de siempre. La textura y la fragancia a frambuesa recuerdan muchísimo al popular exfoliante de frambuesa y hierbabuena de Yves Rocher (9,99 euros, 150 ml).

Dos caprichos de belleza que huelen a verano y cuestan lo mismo que un café y un bollo.

El exfoliante tiene una fórmula que combina frutos rojos y ácido hialurónico, dos ingredientes de moda. Aunque en un producto de aclarado el ácido hialurónico no puede competir con un sérum sin enjuague, refuerza la idea de una exfoliación suave que no deja la piel tirante. Úsalo una o dos veces por semana y notarás la diferencia en suavidad, sobre todo cuando empieces a enseñar las piernas.

¿Sustituye de verdad a Yves Rocher? Nuestra opinión sincera

No, no son clones exactos. Yves Rocher lleva décadas construyendo una identidad botánica muy cuidada y sus productos tienen matices de textura y fijación olfativa que un supermercado no replica al 100%. Pero Mercadona no aspira a copiar: aspira a democratizar la experiencia. Y lo consigue con nota. Por 4,25 y 4,50 euros te llevas un aceite capilar y un exfoliante que huelen de miedo, funcionan para el día a día y te alegran la rutina sin hacerte daño al bolsillo.

Si eres de las que ya se pirra por los cosméticos con aroma a frutos rojos, estos dos 'berry' de Deliplus se van a colar en tu neceser sí o sí. Huelen a verano, quedan bonitos en la repisa y no te dejarán con remordimientos después de pasar por caja. ¿Qué más se puede pedir?

🛒 Directo al grano

Precio del aceite capilar: 4,25 euros (100 ml). Precio del exfoliante corporal: 4,50 euros (250 ml). Ambos están ya disponibles en las secciones de cosmética de las tiendas Mercadona, bajo la firma Deliplus. No es oferta temporal: es su precio habitual de venta.