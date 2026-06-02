Boticaria García: 'Hay que hacerle ghosting al ascensor' para combatir el sedentarismo en casa

El cuerpo te pide movimiento después de horas sentado. Boticaria García tiene la solución: micromovimientos que encienden tu farmacia interna.

Lo que hay que hacerle al ascensor (y no es solo ignorarlo)

En su nuevo libro Mujeres de hierro, la farmacéutica Marián García es tajante: el ascensor es el enemigo silencioso de tu metabolismo. La propuesta es hacerle 'ghosting' total. Pero ojo, no se trata solo de subir escaleras de vez en cuando; la clave está en subirlas de dos en dos. Ese gesto aparentemente simple genera una tensión extra en huesos y músculos que activa una maquinaria interna, casi milagrosa.

¿La explicación? Cada vez que fuerzas el músculo, tus células musculares liberan unas sustancias llamadas mioquinas, que Boticaria describe como "la polipíldora más antiinflamatoria y antidepresiva que existe". Es como tener una farmacia interna 24 horas sin receta.

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El músculo no es postureo: es tu fábrica de antiinflamatorios

La ciencia detrás de este consejo es contundente. Las mitocondrias, las centrales energéticas de tus células, se concentran en el músculo. Si dejas que el músculo se encoja (algo que ocurre de forma natural a partir de los 40), reduces tu capacidad para quemar grasa y azúcar. El resultado: acumulas grasa en la zona abdominal, justo donde el cortisol hace más daño.

Pero no hace falta levantar pesas como un culturista. Según el plan 'tris tras' que presenta en el libro, basta con entrenar fuerza dos veces por semana, unos 20 minutos cada sesión, alternando seis ejercicios con descansos cortos. ¿El extra? Ese entrenamiento también es un ansiolítico natural. Las mioquinas calman el estrés, ayudan a oxigenar las arterias y hasta estimulan las bacterias buenas del intestino.

Cada vez que fuerzas el músculo liberas una polipíldora natural con el mismo poder antiinflamatorio que el ibuprofeno.

A esto se suma el "paseo parasimpático", un concepto que la divulgadora recomienda como si fuera una pastilla de higiene mental. Andar 20 o 30 minutos al día no es solo para quemar calorías; ayuda a sacar al cuerpo del modo estrés crónico y activa las minikinas, las hermanas pequeñas de las mioquinas, que limpian desechos y reducen el azúcar en sangre.

Adiós al 'sin dolor no hay ganancia': la ciencia te da la razón

Durante años nos vendieron que solo el ejercicio intenso valía la pena. Boticaria García desmonta ese mito con datos: los micromovimientos diarios son tan poderosos como una sesión de cardio. Subir escaleras, levantarte cada hora del sofá, o incluso hacer sentadillas mientras esperas el café suman más de lo que imaginas. Es la constancia, no la intensidad, la que enciende tu farmacia interna.

El libro Mujeres de hierro está especialmente pensado para mujeres en perimenopausia, pero sus bases son universales. Si te sientes hinchada, con niebla mental o simplemente notas que tu cuerpo ya no responde como antes, el plan de Boticaria puede ser el empujón que necesitas.

🧠 Para soltarlo en la cena

Los micromovimientos diarios activan mioquinas con poder antiinflamatorio y antidepresivo natural.