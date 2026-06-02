Justin Bieber, el cupido de Kendall Jenner y Jacob Elordi: Kris Jenner ya mueve los hilos

Justin Bieber se ha convertido en el cupido más famoso de Coachella. Al parecer, fue él quien empujó a Kendall Jenner y a Jacob Elordi el uno a los brazos de la otra durante la famosa afterparty del festival.

¿Cómo entró Justin Bieber en esta historia?

Según una fuente que ha hablado con Page Six, el cantante no fue solo testigo de los besos de la pareja: fue un animador activo. Justin y su mujer, Hailey, llevaban semanas insistiendo para que Kendall y Jacob se dieran una oportunidad. La fiesta posterior a Coachella fue el escenario perfecto para que la química explotara.

Kendall, al principio, estaba "súper tranquila, súper reservada y relajada", pero Jacob la fue conquistando. Al final de la noche ya se besaban sin esconderse. El actor, conocido por Saltburn y Euphoria, tiene un pasado como modelo que la modelo valora mucho: "Cuando Kendall empezó, todos decían 'nepo baby', pero ella trabajó duro. Jacob también se lo ha currado y parece tener los pies en la tierra".

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La privacidad extrema que se ha marcado Kendall esta vez

Quienes la conocen aseguran que este romance no es un espectáculo público. Kendall está siendo mucho más cuidadosa que con ex novios como Devin Booker. Quiere una relación de verdad, no un circo mediático. "Sabe que cuanto más público es el amor, más se complica. Prefiere que sea entre ella y él, antes que entre ella, Jacob y todo Twitter".

Aunque los fans ya shipean a la pareja, de momento no esperes un post conjunto en Instagram. La intención es construir una base sólida sin presión externa. Y eso, viniendo del clan Kardashian, es casi un milagro.

El flechazo no fue casual: Justin Bieber llevaba días haciendo de alcahueta.

Y entonces llegó Kris Jenner con su agenda

Aquí es donde el culebrón sube de nivel. La matriarca del clan no solo está encantada con el novio de su hija, sino que ya ha empezado a mover contactos para que Jacob gane dinero de verdad. Según fuentes de Daily Mail, Kris ya ha hablado de cómo hacer al actor aún más rico.

Jacob está alucinando con el círculo de Kendall. "Está obnubilado por su agenda social, que ha calificado de 'impresionante', porque son todo pesos pesados". Nada que ver con el ambiente de niñatos pijos que vivió con su ex Olivia Jade. Ahora se codea con gente que habla de salidas a bolsa y cómo llegar a milmillonarios.

Kris ya le ha ofrecido su lista de contactos: "Siempre pregunta: '¿Cómo puedo ayudarte a hacerte más rico? Tengo a quién llamar'". Y no es postureo: la amistad de Kris con Jeff Bezos y Lauren Sánchez está a una sola llamada. "Ellos hacen que las cosas pasen, y antes de reírte recuerda quién controló la Met Gala este año".

La modelo también le ha sugerido a Jacob que retome el modeling de alto nivel. Con los diseñadores que manejan madre e hija, un contrato millonario es solo cuestión de tiempo. O sea, que la relación pinta a todo un plan de negocios con final feliz.

El chisme en 3 claves (TL;DR)