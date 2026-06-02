Apple Glasses 2027: las gafas inteligentes que podrían dejar a las Meta Ray-Ban obsoletas

Apple se mete de lleno en el mercado de las gafas inteligentes con la ambición de convertir un accesorio cotidiano en el próximo producto de masas. Mark Gurman, el periodista de Bloomberg que mejor huele los movimientos de Cupertino, asegura que las primeras Apple Glasses se presentarán a finales de 2027 con un precio que oscila entre los 200 y los 500 dólares.

Qué tienen las Apple Glasses que no tengan las Ray-Ban Meta

Las gafas de Apple, según la filtración, integrarán cámaras discretas para grabar contenido, funciones de inteligencia artificial visual —algo así como tener un ChatGPT con ojos— y una versión de Siri mucho más pulida y conversacional. Todo rematado con altavoces incorporados que amenazan con jubilar los AirPods en distancias cortas. Parece que Apple quiere que hables con tus gafas sin que nadie más se entere.

La comparación con las Ray-Ban Meta es inevitable. Estas últimas ya llevan un tiempo en el mercado, con un diseño más o menos acertado y una IA limitada pero funcional. Sin embargo, Apple aspira a ofrecer una experiencia integrada en su ecosistema: si llevas un iPhone, las gafas serán una extensión natural, no un gadget aparte. Ahí donde Meta lucha por hacerse hueco, Apple puede imponer la comodidad de la sincronización automática.

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Además el precio, aunque ambiguo, es un guiño. Por 200 dólares estarían casi en terreno de óptica low cost; por 500, en la gama premium de una montura de diseño. La gran duda es cuántas ganas tendrá la gente de pagar un sobrecoste por llevar IA en la nariz.

Por qué Apple se la está jugando a una industria entera

No es casualidad que Mark Gurman mencione a las marcas de moda y a los grupos ópticos. Apple ya demostró con el Watch que puede arrebatar ingresos a un sector tradicionalista sin pestañear. Las gafas son el siguiente paso lógico: un objeto que millones de personas ya llevan puesto cada día. Si Apple convierte una montura aburrida en un accesorio inteligente y deseable, el golpe puede ser de proporciones relojeras — aunque con la ventaja de que casi todo el mundo necesita gafas o gafas de sol.

El Apple Watch ya demostró que la tecnología de Cupertino puede canibalizar una industria entera. Las Apple Glasses repiten la jugada, pero con un accesorio que el mundo se pone en la cara cada mañana.

La ejecución, eso sí, va un poco tarde. Meta lleva dos años de ventaja y, aunque sus Ray-Ban siguen siendo un producto de nicho, han ido afinando el concepto. Apple llega en 2027 con la promesa de resolver lo que los demás no han podido: que las gafas inteligentes dejen de dar vergüenza ajena y se conviertan en un objeto de deseo, como pasó con los AirPods al principio.

El precedente: del Apple Watch a la conquista del rostro

Cuando Apple presentó su reloj en 2014, muchos rieron. Hoy el Apple Watch es el reloj más vendido del mundo y las marcas suizas todavía se están recuperando del mazazo. Las gafas inteligentes tienen un potencial similar, pero la batalla es más compleja: no se trata solo de tecnología, sino de diseño, ergonomía y aceptación social. Si las Apple Glasses consiguen un diseño que no grite 'soy un cyborg', el sector óptico podría vivir una transformación parecida a la que trajo el iPhone a la telefonía.

Lo que parece claro es que Apple no va a conformarse con ser un competidor más. Quiere que la gente acuda a la óptica —o a la Apple Store— y se pregunte: '¿Me llevo las Apple Glasses o unas Ray-Ban normales?'. Ese cambio de mentalidad, si se produce, marcará un antes y un después.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7/10. Apple tiene el músculo y la base de usuarios para repetir el éxito del Watch, pero el mercado de las gafas inteligentes sigue siendo un campo de minas. La promesa es sólida, pero llegar con dos años de retraso puede enfriar el recibimiento. Si aciertan con el diseño y el precio, será el gadget de 2028.

El resumen para vagos (TL;DR)