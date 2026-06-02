Declaración de la Renta 2025: Hacienda multa si no corriges errores antes del 30 de junio

Si has presentado ya la declaración de la renta y te llega una carta de Hacienda, no la ignores. La Agencia Tributaria está enviando avisos preventivos a miles de contribuyentes que modificaron su borrador. El plazo para corregir los errores termina el 30 de junio y, si no actúas, podrías acabar con una multa.

Qué dice la carta de Hacienda y por qué ha llegado a tu buzón

La carta no es una notificación de sanción. Es un aviso. Hacienda cruza los datos que tú declaraste con los que le constan a ella: ingresos de tu empresa, alquileres, acciones, cuentas corrientes… Si modificaste la información que venía en el borrador y ese cambio no cuadra con sus registros, el sistema salta.

El mensaje es claro: 'revisa si lo que presentaste coincide con lo que nosotros sabemos'. Y si hay diferencias, te invitan a presentar una declaración complementaria, es decir, una rectificación. Es la diferencia entre corregir a tiempo o recibir una propuesta de liquidación con recargo.

Publicidad

Quiénes reciben la carta y cómo afecta a tu bolsillo

La Agencia Tributaria prevé enviar hasta 130.000 cartas este año, según sus propios datos. Van dirigidas a contribuyentes que ya han presentado la declaración y que, al revisar sus cifras, Hacienda detecta discrepancias susceptibles de corrección. No todo el mundo la recibirá: solo si moviste fichas en el borrador y esas fichas no encajan del todo.

¿Y si la ignoras? Aquí viene el aviso importante: si no actúas, Hacienda puede iniciar un procedimiento de comprobación. Eso puede traducirse en una liquidación, intereses de demora y, en función del caso, una sanción. Presentar la complementaria ahora te libra del recargo y, en la práctica, de la multa.

El contexto: por qué Hacienda avisa ahora y qué pasa si haces como que no has visto la carta

No es una campaña de terror fiscal; es una jugada pragmática. El año pasado, más de 45.000 personas rectificaron tras recibir el aviso, evitando así comprobaciones posteriores. Hacienda prefiere que corrijas voluntariamente antes de tener que perseguirte: le sale más barato y a ti te evita dolores de cabeza.

Pero ojo con los plazos. La declaración de la renta 2025 puede presentarse hasta el 30 de junio. Si recibes la carta, tienes exactamente ese mismo margen para rectificar. Pasado ese día, el sistema se cierra y la Agencia está en disposición de iniciar una revisión con todas las de la ley.

Esto no va de meternos miedo. Va de entender que Hacienda ya tiene muchos más datos de los que creemos. El cruce de información es en tiempo real y la carta es un semáforo en ámbar, no en rojo. Aprovéchalo.

📅 Dónde y cuándo

Plazo: Hasta el 30 de junio de 2026, coincidiendo con el cierre de la campaña de la renta.

Hasta el 30 de junio de 2026, coincidiendo con el cierre de la campaña de la renta. Quién puede recibir la carta: Contribuyentes que modificaron su borrador y cuyos cambios no coinciden con los datos en poder de la AEAT.

Contribuyentes que modificaron su borrador y cuyos cambios no coinciden con los datos en poder de la AEAT. Cuánto te puede costar ignorarla: Depende de la omisión; presentar la complementaria evita la sanción y los intereses de demora.

Depende de la omisión; presentar la complementaria evita la sanción y los intereses de demora. Dónde se corrige: A través de Renta Web, en la sede electrónica de la Agencia Tributaria (sede.agenciatributaria.gob.es).

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)