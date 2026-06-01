Teletrabajo en Madrid: la recomendación para evitar atascos por la visita del Papa León XIV

Si trabajas en Madrid, entre el 3 y el 9 de junio te conviene no ir a tu puesto de trabajo si es posible. El Ayuntamiento y la patronal han recomendado por primera vez el teletrabajo masivo para que la visita del Papa León XIV no convierta la ciudad en un caos circulatorio. La movilidad se complica desde el miércoles 3 y no se normaliza hasta que termine la agenda papal, que será el próximo día 9.

Qué fechas te afectan y qué cortes esperar

Vayamos al grano. Las primeras restricciones ya empezaron la madrugada del lunes 25 de mayo, con carriles ocupados en la Plaza de Lima, el Paseo del Prado y las dársenas de Cibeles. Pero lo gordo llega a partir del miércoles 3 de junio, cuando la Plaza de Lima queda completamente cerrada al tráfico privado. El jueves 4 le toca a Cibeles. A partir del viernes 6, con la llegada del Papa, el centro se blinda con pantallas gigantes y cortes adicionales que el consistorio irá detallando sobre la marcha.

El delegado de Movilidad, Borja Carabante, ha sido claro insistiendo en que hay "minimizar los desplazamientos en vehículo privado, sobre todo en el centro". Y el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha apelado a "la paciencia y la generosidad" de los madrileños. Por tanto, si puedes evitarlo, no cojas el coche esos días.

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La patronal se pronuncia

El alcalde, de hecho, predicará con el ejemplo, puesto que todos los trabajadores del Ayuntamiento de Madrid que puedan desempeñar su función en remoto lo harán del 3 al 9 de junio. A su vez, ha pedido al resto de empresas que adopten la misma medida o, al menos, que flexibilicen las entradas y salidas para evitar las horas punta. El objetivo es que los desplazamientos "no estrictamente necesarios" desaparezcan durante esos siete días.

Pero también han mencionado la situación desde CEIM, la patronal madrileña. Su presidente, Miguel Garrido, ha enviado una comunicación a las empresas recomendando explícitamente fomentar el teletrabajo. Es un gesto raro porque la patronal no suele meterse en cómo organizas tu jornada laboral.

El Papa Leon XIV | Fuente: Agencias

Es más: en los últimos años, la confederación de empresarios ha defendido la presencialidad como valor competitivo, así que sorprende todavía más. Pero el evento es tan grande que ni la patronal quiere cargar con la culpa de miles de trabajadores atrapados en un atasco. Un evento de esta magnitud puede colapsar la ciudad y, por tanto, perjudicar tanto a la productividad como a la vida personal de quien pierda dos horas en un atasco.

¿Qué pasa si no puedes teletrabajar?

Para quien no tenga más remedio que fichar en persona, el plan B es el transporte público. Los autobuses de la EMT serán gratuitos del 3 al 9 de junio, igual que el servicio de bicicletas Bicimad. Metro de Madrid reforzará trenes y ampliará horarios para absorber el previsible aluvión de viajeros que dejen el coche en casa. Son, como poco, 72 horas de gratuidad en la EMT que, a ojo, pueden ahorrarte entre 10 y 15 euros en abonos o billetes sueltos.

Carabante ha insistido en que "quien no pueda teletrabajar, que use el transporte público". La idea es que el vehículo privado quede como última opción, y solo para trayectos impostergables. La DGT no ha anunciado restricciones adicionales, pero lo lógico es que las rutas de acceso al centro se saturen si la gente no hace caso a la recomendación.

Tu jefe no tiene la obligación de dejarte teletrabajar

La recomendación de teletrabajo que ha lanzado el Ayuntamiento no es una orden. No hay decreto que obligue a tu empresa a mandarte a casa. Es una petición formal que apela al sentido común y a la responsabilidad cívica. En la práctica, depende de cómo se lo tome tu jefe. Si tu puesto es presencial porque toca, toca; pero si tu empresa ya tiene experiencia en remoto, lo razonable es que active el protocolo.

La patronal madrileña ha tirado de memoria: "En ocasiones anteriores —como la borrasca Filomena o los picos de la pandemia— las empresas demostraron capacidad de adaptación". Aunque lo cierto es que en 2026 el teletrabajo ya no es ninguna heroicidad: tres de cada diez ocupados en Madrid trabajan desde casa al menos un día a la semana, según la última EPA. La infraestructura está, solo falta que el mando intermedio dé el visto bueno.

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Tres de cada diez ocupados en Madrid trabajan en casa al menos un día a la semana

Y es que el consistorio insiste en que la visita de León XIV es "un acontecimiento histórico de magnitud prácticamente sin precedentes". Para que te hagas una idea, se instalarán pantallas gigantes en puntos estratégicos del centro para que quien quiera seguir los actos no tenga que acercarse al núcleo duro del recorrido papal. La idea es descongestionar y evitar las aglomeraciones que, con toda seguridad, se producirán.

Atasco | Fuente: Agencias

El operativo recuerda a las Jornadas Mundiales de la Juventud de 2011, pero con la diferencia de que entonces el teletrabajo no era una opción masiva. Ahora sí, y el Ayuntamiento quiere aprovecharlo para que la ciudad no se pare del todo.

Las tres cosas clave que debes saber: