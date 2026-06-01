Críticas masivas a Mbappé en redes tras ganar el PSG la Champions sin él: "No ha ganado nada"

Kylian Mbappé se ha despertado este lunes con las redes ardiendo. El PSG revalidó la Champions League este sábado sin él y los memes no han tardado en recordarle que, desde que fichó por el Real Madrid, su palmarés de grandes títulos está más seco que el desierto de Atacama.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 9/10. Un ex que te deja y triunfa por partida doble mientras tú no consigues la Orejona. Los datos son demoledores y los 'highlights' de la final ya circulan con el careto de Mbappé superpuesto en los vídeos más virales. Esto va a durar toda la semana, como mínimo.

El PSG, bicampeón de Europa sin su estrella

El París Saint-Germain derrotó al Arsenal en una final vibrante (1-0 con gol de Dembélé en el minuto 73) y sumó su segunda Champions League consecutiva, un logro que parecía imposible cuando Mbappé lideraba el proyecto. Ahora, sin el de Bondy, el PSG acumula dos Orejonas en dos años y ha enterrado el estigma de 'clubes estado' que le perseguía. Mientras, en el Santiago Bernabéu, el francés solo ha podido levantar una Supercopa de Europa y una Copa Intercontinental desde su llegada hace dos veranos.

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Las cifras hablan solas: el Madrid venía de ganar dos Ligas y dos Champions en tres temporadas antes del desembarco de Mbappé. Ahora, ni una Liga ni un pase a la final europea. La paradoja ha sido tuiteada hasta la saciedad: 'Mbappé fichó por un equipo que ganaba todo sin él y ha dejado de ganar; el PSG, que nunca ganaba, ahora gana sin él'.

La frase que más quema: 'Desde que llegó, no ha ganado nada'

El hashtag #MbappéNoHaGanadoNada fue trending topic mundial durante la celebración del PSG. Las cuentas de aficionados y 'haters' del galo rescataron antiguas declaraciones suyas en las que prometía llevar al Madrid a la gloria. Un tuit, con más de 80.000 'me gusta', resumía: 'Kylian, te fuiste para ganar la Champions y ni siquiera la hueles'. La ironía es total: el equipo que abandonó por 'falta de proyecto' es ahora el rey de Europa.

En la redacción lo hemos visto claro: el 'caso Mbappé' se ha convertido en el meme generacional del fútbol. La comparación con el PSG es inevitable y los edits con la cara de tristeza del delantero viendo la final son la comidilla de los grupos de WhatsApp.

El PSG ha hecho en dos años lo que nunca pudo en siete con Mbappé: domar Europa.

Lo cierto es que Mbappé, que llegó al Madrid con la vitola de ser el mejor del mundo, ha no ha conseguido el gran título europeo. La presión aumenta y el Mundial de 2026, que arranca en apenas tres semanas, se presenta como su gran baza para callar bocas.

No es el primero al que le pasa

La historia del fútbol está llena de jugadores que dejaron un club y este, por fin, tocó la gloria. Zlatan Ibrahimovic dejó el Inter en 2009 y al año siguiente ganaron el triplete. Cristiano Ronaldo salió del Manchester United en 2009... y los red devils ganaron la Champions en 2008, pero el portugués ya estaba. Sin embargo, hay otro caso más cercano: Neymar dejó el Barcelona en 2017 y el Barça no volvió a ganar la Champions hasta 2023, con él de vuelta en París sin éxito. El fútbol es un deporte de casualidades, pero la afición no perdona las ironías.

Mbappé tiene ahora el reto de convertirse en el primer jugador en marcar en tres finales de un Mundial y, de paso, devolver al Madrid a lo más alto. Si lo consigue, este 'no ha ganado nada' se convertirá en papel mojado. Pero mientras tanto, la chanza en redes seguirá siendo épica.

El chisme en 3 claves (TL;DR)