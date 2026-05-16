Cómo practicar un 'ayuno de dopamina' para desconectar del móvil y recuperar el foco (sin volverte loco)

Te levantas, agarras el móvil y antes de llevar un minuto despierto ya estás viendo cómo un desconocido monta un acuario en miniatura. Reconócelo, a mí también me ha pasado más veces de las que me gustaría. Ese chute de entretenimiento rápido no es gratis para tu cerebro, y aquí entra en juego el llamado 'ayuno de dopamina'.

No, no se trata de pasarte el día en blanco ni de eliminar la dopamina de tu organismo (algo imposible y nada deseable). La dopamina es un neurotransmisor que necesitas hasta para salir de la cama y cepillarte los dientes. La clave de este 'ayuno' es mucho más terrenal: reducir los estímulos de recompensa inmediata que te bombardean a diario, como las notificaciones, el scroll infinito o ese vídeo detrás de otro a las once de la noche.

Lo que NO es (y lo que sí es) el 'ayuno de dopamina'

Conviene dejar algo claro desde el principio: no hablamos de un reinicio cerebral milagroso ni de un retiro espiritual de una semana. El objetivo, tal y como explica el artículo de Mejor con Salud que nos ha servido de guía, es mucho más amable: darte un espacio para observar tus propios impulsos digitales y decidir de forma consciente cuándo miras la pantalla y cuándo la ignoras.

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Si te interesa la parte química, la dopamina no es la molécula del placer que a veces nos venden. Es la gasolina de la motivación y del sistema de recompensa, y se libera tanto cuando haces algo que te gusta como cuando esperas algo que te gusta. Puedes verlo con detalle en la entrada de Wikipedia sobre la dopamina. Por eso, las notificaciones intermitentes te enganchan: no sabes si vendrá un like o un mensaje de tu jefe, y tu cerebro se queda en modo alerta todo el día.

Cinco gestos para desengancharte sin que te dé un soponcio

Aquí empieza lo práctico, que al final es lo que todos buscamos. La propuesta no es tirar el móvil al río ni venderlo al peso. Todo lo contrario: se trata de pequeñas pausas que, según Mejor con Salud, marcan la diferencia sin volverte loco.

Deja el móvil fuera del dormitorio. Yo probé esto hace un par de meses y es un puntazo. Al despertar sin el teléfono al lado, no caes en la tentación de abrir Instagram antes de poner un pie en el suelo. Un despertador de los de toda la vida y listo.

Nada de pantallas mientras comes. Comer con el móvil en la mano es como leer el periódico en el váter: se puede hacer, pero no te enteras ni de lo que comes ni de lo que lees. Tu digestión (y tu pareja) te lo agradecerán.

Silencia las notificaciones no urgentes. Cada 'ding' es un micro pinchazo a tu concentración. Configura solo los avisos imprescindibles —los de tu familia, el banco o el trabajo— y deja el resto en silencio. El mundo no se acaba por responder a un meme una hora después.

Bloques de foco de 25-30 minutos. Pon un temporizador, elige una tarea y no toques el móvil hasta que suene. Inspirado en el método Pomodoro, funciona: cuando acabas te sientes como si hubieras domado a la bestia.

La primera hora del día, sin redes sociales. Si lo primero que haces es revisar X o TikTok, tu cerebro empieza el día a merced de los algoritmos y de las broncas ajenas. Esa primera hora es tuya: úsala para planear, para leer algo tranquilo o, simplemente, para estar en silencio.

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Entonces, ¿funciona de verdad o es postureo de gurús?

No vas a resetear tu cerebro en siete días ni a convertirte en un monje zen, pero si mantienes estos gestos durante una semana notarás menos urgencia por mirar la pantalla. El beneficio real no está en eliminar la dopamina, sino en entrenar tu capacidad de decidir cuándo estás disponible para los estímulos digitales y cuándo no.

Y ya que estamos, seguro que has oído hablar del famoso 'desayuno de dopamina' que recomienda comer algo crujiente por la mañana para activar no sé qué circuitos. La ciencia detrás de eso es más bien flojita y, desde luego, no tiene nada que ver con el descanso mental que propone este ayuno. Nuestro 'ayuno' va de pausa, no de incorporar más estímulos a una rutina ya saturada.

🧠 Para soltarlo en la cena

Silenciar notificaciones es como un mini retiro para tu cerebro.