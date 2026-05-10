Justin Baldoni, 'extático' en Nashville: su nueva vida en familia tras el fin de la demanda de Blake Lively

Justin Baldoni está que no se lo cree. Después de un año y medio de fuego cruzado con Blake Lively, el actor de Jane the Virgin ha alcanzado un acuerdo y ha puesto rumbo a Nashville. Con su mujer, Emily, y sus dos hijos pequeños, su única prioridad ahora es pasar página y respirar hondo.

Según fuentes cercanas a People, Baldoni está 'extático' con el fin de la batalla legal. La demanda, que incluía acusaciones de acoso sexual en el rodaje de It Ends With Us y una supuesta campaña de desprestigio, ha quedado zanjada con un pacto in extremis. La vista oral estaba a solo dos semanas de celebrarse.

El fin de una guerra judicial que ha durado una eternidad

Blake Lively presentó la demanda en diciembre de 2024, y desde entonces el culebrón no ha dado tregua. Ahora, sin juicio de por medio, el director de la película ha optado por alejarse del foco. 'Ha sido un momento increíblemente difícil para toda la familia', cuenta un informante. Pero Nashville les ha dado un respiro.

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El clan Baldoni se mudó a Tennessee a finales de 2025. Allí, lejos de Los Ángeles, han encontrado una comunidad que los ha recibido sin hacer ruido. Una ojeada a su perfil de Instagram confirma la calma: paseos en bici, fotos con los críos y cero dramas. Nashville ha sido un lugar amable y sanador, sin el ruido mediático de Hollywood.

Nashville, el refugio que le ha devuelto la calma

No es postureo de estrella. Baldoni no está buscando volver al candelero. De hecho, según los allegados, no piensa en otra cosa que en sus hijos, Maiya Grace y Maxwell. 'Son increíblemente resilientes y centrados. Justin no se queda atrapado en el pasado', afirma la fuente. El plan es seguir adelante.

Y sí, hay proyectos. El actor es uno de los productores del próximo biopic Dinner with Audrey y la mayoría de los proyectos está en desarrollo. Pero, de momento, el foco sigue estando en la familia. Nada de alfombras rojas ni entrevistas incómodas.

El verdadero motivo por el que todo esto importa más allá del cotilleo

Más allá del morbo, el caso Baldoni-Lively deja una lección sobre cómo los escándalos judiciales en Hollywood se gestionan ahora en la sombra. Ya vimos algo parecido con el pleito entre Johnny Depp y Amber Heard: un juicio interminable que acabó con un acuerdo extrajudicial y un repliegue voluntario. Baldoni ha elegido la misma vía: desaparecer del radar, curarse y reconstruir.

Es una jugada que, a la larga, suele funcionar. Mientras Blake Lively sigue peleando por las costas y los daños, él se ha quitado de en medio. Y Nashville, con su aire de pueblo grande y su escena musical, es el escenario perfecto para un reset. La adaptación de la novela de Colleen Hoover quedó atrás; ahora lo que importa es la tranquilidad familiar. La industria del entretenimiento premia a los que saben cuándo callar, y Baldoni ha aprendido la lección.

Así que, al menos por ahora, lo último que veremos de él es un paseo en bici por el barrio con los críos. Y, la verdad, no pinta nada mal.

El chisme en 3 claves (TL;DR)