El PSG-Bayern de Champions ya tiene apodo: el mejor de la historia

Nueve goles en 68 minutos. El PSG-Bayern de la jornada de Champions ha roto Twitter, TikTok y los grupos de WhatsApp futboleros del planeta entero.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. No es drama de vestuario ni beef entre estrellas, pero el partido ha sido tan brutal que medio internet lo ha bautizado ya como el mejor de la historia de la competición. Cuando un encuentro entra en bucle en TikTok, hay salseo del bueno.

Qué ha pasado en París para que todos pierdan la cabeza

A ver, vamos por partes. PSG y Bayern se vieron las caras en el Parque de los Príncipes y lo que iba a ser un partidazo se convirtió en una locura sin descanso. Nueve goles repartidos en apenas 68 minutos de juego, con alternativas constantes y un ritmo que no permitía ni respirar entre jugada y jugada.

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El marcador iba y venía como si fuera un partido de baloncesto callejero. Cada vez que parecía que alguien tomaba ventaja, el otro respondía en menos de cinco minutos. Tela marinera. Las redes empezaron a cortar clips antes incluso de que terminara la primera parte, y a la hora de juego ya había hilos en X comparando este partido con el Liverpool-Milan de Estambul 2005 o el Barça-PSG del 6-1.

El hashtag llegó a tendencia mundial antes del minuto 70, y eso es algo que ni el último Clásico había conseguido esta temporada. La web oficial de la UEFA recogió el partido como una de las grandes noches del torneo en años.

Por qué medio Twitter lo está llamando 'el partido del siglo'

Aquí viene lo bueno. La etiqueta de 'mejor partido de la historia de la Champions' es muy gorda y se lanza a la ligera más veces de las que debería. Pero los datos acompañan: nueve goles en 68 minutos significa una media de un gol cada siete minutos y medio, un ritmo que ni los partidos más locos de los noventa alcanzaron.

Caos, pero caos del bueno. Los aficionados neutrales lo flipaban, los del PSG sufrían cada minuto y los del Bayern también. Y mientras tanto, en el plató de cualquier programa de fútbol del continente, los analistas tiraban estadísticas a toda velocidad para no quedarse atrás de los memes.

El consenso en redes fue casi unánime, cosa que en fútbol pasa una vez cada dos años. Cuando los aficionados rivales coinciden en que han visto algo histórico, suele ser porque lo han visto de verdad.

Cuándo fue la última vez que pasó algo así

Y aquí toca poner contexto, porque el dato necesita comparación. El último partido de Champions con un nivel parecido de festival ofensivo fue aquel Manchester City-Mónaco de 2017 con seis goles entre ambos, recordado durante años. Antes de eso, el ya mencionado Liverpool-Milan de Estambul, el Madrid-Schalke 04 con seis del Madrid, o el mítico Barça-PSG del 6-1, que sigue siendo material de documental.

La diferencia está en la concentración temporal. Otros partidos legendarios repartieron sus goles a lo largo de 90 o 120 minutos, con prórrogas, con drama final. Este se condensó en poco más de una hora de reloj, y eso lo convierte en un producto perfecto para el consumo en redes: clips cortos, montajes virales, reacciones de streamers en directo.

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Mi lectura: el apodo de 'mejor de la historia' aguantará dos semanas, hasta que llegue otro partidazo o un capítulo de eliminatoria con sufrimiento clásico. Pero el clip resumen va a vivir muchísimos años en los recopilatorios de la UEFA, y los próximos cuatro días no se va a hablar de otra cosa en cualquier podcast de fútbol europeo. Si te lo perdiste en directo, busca el resumen ya. Cosas que pasan poquísimas veces en una década.

El chisme en 3 claves (TL;DR)