Casillas rompe su silencio sobre la vuelta de Mourinho al Madrid

Iker Casillas ha roto su silencio sobre el rumor que lleva 48 horas haciendo arder el madridismo: la posible vuelta de José Mourinho al banquillo blanco. Y lo ha hecho como suele, con un mensaje cortito en redes que ha disparado las quinielas.

El exportero, que protagonizó uno de los choques más sonados con el portugués durante su etapa en el club, ha sorprendido a propios y extraños con un tono que nadie esperaba. Nada de pullas, nada de indirectas marca Casillas. Casi un guiño.

Qué ha dicho exactamente Casillas y por qué sorprende tanto

El mensaje del de Móstoles llegó después de que se filtrara que Florentino Pérez estaría sondeando un regreso de Mourinho con Álvaro Arbeloa como segundo entrenador. Una jugada que, sobre el papel, ya tiene polémica garantizada por la mochila que arrastran los tres con Casillas.

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Recordemos el escenario: temporada 2012-2013, banquillo, vestuario partido en dos bandos, ruedas de prensa en bucle y un Casillas que terminó pidiendo el traspaso al Oporto. Arbeloa, en aquel cisma, estuvo claramente en el lado de Mou. El choque entre Casillas y Mourinho marcó toda una era en el madridismo, y muchos pensaban que la herida no había cicatrizado nunca.

Pues bien, según se ha podido leer en su perfil oficial, la reacción de Iker no ha sido ni reproche ni dardo. Más bien una aceptación serena del momento. Algo así como un 'lo que sea, mejor para el club'. Tela.

Por qué medio Twitter está flipando con la respuesta

La conversación en X se polarizó en cuestión de minutos. Por un lado, los nostálgicos de la era Mou, que ven en este movimiento la solución a un curso irregular. Por otro, los que recuerdan que aquel vestuario terminó roto en mil pedazos y que repetir fórmula es jugar con fuego.

Y en medio, Casillas. Su mensaje ha sido leído como una rendición elegante o como una madurez tardía, según a quién preguntes. El timeline lleva horas relamiéndose con cada captura del tuit, los comentaristas de tertulia ya han hecho cola para opinar y los memes con el famoso 'por qué, Iker, por qué' de Mou se cuentan por miles.

El detalle que pocos están comentando: Arbeloa entrena ahora al Castilla con bastante buena nota, y su nombre como mano derecha del portugués no es un capricho. Es una pieza que encaja, le pese a quien le pese. La web oficial del club aún no recoge nada al respecto, lógicamente, pero los movimientos en los despachos rara vez se filtran sin intención.

El precedente que nadie quiere recordar (pero hay que recordar)

Conviene mirar atrás antes de emocionarse. La primera etapa de Mourinho en Madrid dejó una Liga histórica en 2012 (la de los 100 puntos), una Copa del Rey y semis de Champions consecutivas. Datos que pesan. Pero también dejó un vestuario fracturado, una relación con la prensa de barricada y una salida por la puerta de atrás. Quien diga que aquello fue un éxito redondo se está olvidando del segundo capítulo.

El paralelismo más cercano lo tienes en su vuelta al Chelsea en 2013. Misma película: euforia inicial, título a los dos años y desplome al curso siguiente con descomposición total de plantilla. Su trayectoria en clubes top sigue un patrón que se repite con una precisión casi suiza: tres temporadas y la cosa se rompe.

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¿Vale la pena el riesgo? En la redacción estamos divididos. El fútbol-espectáculo dice que sí: Mou vende camisetas, vende prensa y vende ruido. Y al Madrid de los últimos meses le falta exactamente eso, ruido bueno. Pero la gestión humana de un vestuario con Vinicius, Bellingham y Mbappé en plena negociación de egos es otro deporte. Veremos en qué queda. Lo que sí parece claro es que el verano va a ser largo, muy largo.

El chisme en 3 claves (TL;DR)