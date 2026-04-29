Patti Smith conquista el Princesa de Asturias de las Artes 2026

Patti Smith ya tiene Princesa de Asturias. La madrina del punk se lleva el galardón de las Artes 2026 y en la redacción llevamos toda la mañana poniendo Horses en bucle.

El jurado lo ha decidido esta mañana en Oviedo y la cosa tiene su miga: Smith no es solo una cantante, es una de las figuras que más ha conectado poesía, rock y contracultura en los últimos cincuenta años. Vamos por partes.

Por qué Patti Smith y por qué ahora

El acta del jurado la describe como una artista que ha cruzado fronteras entre disciplinas: música, poesía, fotografía, escritura. Y es verdad. Smith publicó Horses en 1975 y ese disco cambió las reglas del juego. Pocas veces un debut ha redefinido tanto un género en apenas 43 minutos. Antes de aquello, el punk era una idea borrosa en clubs de Nueva York. Después, era un movimiento global con una mujer al frente recitando versos de Rimbaud encima de guitarras eléctricas.

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Pero el premio no llega solo por aquello. Smith también ganó el National Book Award en 2010 con Just Kids, las memorias de su relación con el fotógrafo Robert Mapplethorpe en el Nueva York de los 70. Un libro precioso, por cierto. La Fundación Princesa de Asturias premia trayectorias largas y diversas, y la suya cumple manual.

Tela.

El detalle que todo el mundo se ha saltado

Smith ha estado en España muchas veces. Tocó en el Primavera Sound, ha recitado en La Pedrera de Barcelona, ha visitado la tumba de Lorca en Granada (lo cuenta en uno de sus libros). No es una premiada que aterriza por sorpresa: lleva décadas dialogando con la cultura española. Eso pesa en el jurado, aunque oficialmente no se diga.

Otra clave: el premio refuerza el perfil internacional y multidisciplinar de la categoría de Artes. En los últimos años se ha apostado por figuras que rompen el molde clásico de pintor o escultor. Smith encaja perfecto en esa línea. Es música, sí, pero también es literatura, fotografía y activismo. La Fundación lleva tiempo afinando esa lectura amplia de lo artístico.

Cosas que pasan en 2026.

Lo que dicen las redes y lo que hay que mirar de aquí a octubre

En X (antes Twitter) la noticia ha disparado la nostalgia. Han vuelto los hilos sobre Because the Night -coescrita con Bruce Springsteen, dato que mucha gente joven desconoce-, las fotos de Smith con Mapplethorpe en el Chelsea Hotel y los vídeos de su recital en el Nobel de Bob Dylan en 2016, cuando se le quebró la voz cantando A Hard Rain's A-Gonna Fall. Aquel momento fue tan humano que terminó de coronarla como icono cultural.

Aquí lo importante: la ceremonia de entrega es en otoño en Oviedo, y Smith ya ha confirmado en otras ocasiones que le encanta el formato. Si finalmente sube al escenario del Campoamor con guitarra, la noche promete ser histórica. La Fundación Princesa de Asturias suele cuidar mucho la puesta en escena de los premiados artísticos, y aquí hay material para una velada potente.

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Para situarlo: este reconocimiento se suma a una lista de galardonados que incluye a Bob Dylan, Leonard Cohen, Plácido Domingo y Martin Scorsese. Es el club más exclusivo del calendario cultural español, y Smith entra por la puerta grande. Más contexto sobre la trayectoria del galardón en la entrada de Wikipedia del premio, donde está la lista completa de ganadores desde 1981.

Mi lectura: era un premio que se le debía. Smith lleva décadas siendo una de las voces más coherentes y libres del panorama internacional, sin caer en la nostalgia barata ni en el reciclaje fácil. Si se compara con la elección de Meryl Streep en 2023 o Scorsese en 2018, encaja en la misma filosofía: figuras que han marcado una época y siguen activas. Está bien que el jurado siga apostando por trayectorias así en lugar de premiar la última moda viral. La pregunta ahora es qué nos llevará a Oviedo en octubre. ¿Recital, lectura, concierto íntimo? Veremos.

El chisme en 3 claves (TL;DR)