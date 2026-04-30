Pokémon Go celebra su décimo aniversario con un Go Fest gratis

Scopely ha decidido celebrar la década de Pokémon Go de la mejor manera posible: regalando la entrada al evento más gordo del año. El Go Fest Global del décimo aniversario será gratis para toda la comunidad, sin pase de pago ni tickets premium escondidos en la tienda. Diez años después de aquel verano de 2016 en el que medio planeta se chocaba contra farolas buscando un Charizard, la fiesta vuelve con todos invitados.

Y sí, también con LEGO de por medio. Por si la nostalgia no era suficiente.

Qué incluye exactamente el Go Fest gratuito

Lo confirmó Scopely esta semana y lo recogió Eurogamer España: el Go Fest Global de 2026 elimina la barrera de pago que llevaba años siendo un peaje incómodo para los jugadores casuales. Hablamos de un evento que en ediciones anteriores costaba alrededor de 15 euros por participar, así que el gesto no es menor. La temporada se titula 'Memories in Motion' y arranca como homenaje directo a la primera década del juego, con guiños a las criaturas, regiones y mecánicas que marcaron cada etapa.

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El plato fuerte es la colaboración con LEGO, anunciada también a través de los canales oficiales y reportada por Nintenderos. La compañía danesa entra en el Pokémon Go Fest 2026 con contenido temático dentro del juego, y aunque los detalles concretos del crossover todavía están por desvelarse, la jugada huele a sets físicos coordinados con desbloqueables digitales. Algo similar a lo que ya hicieron con la línea LEGO Super Mario, que lleva años funcionando como puente entre lo coleccionable y lo jugable.

Por qué Scopely se la juega regalando el evento estrella

Aquí la lectura es interesante. Scopely compró Niantic Spatial y se quedó con Pokémon Go a finales de 2024 por una cifra astronómica, y desde entonces la pregunta era cómo iba a monetizar el bicho. Hacer gratis el evento más simbólico del aniversario parece una contradicción, pero tiene su lógica: la base de jugadores activos llevaba un par de años en descenso, y un Go Fest abierto es la mejor herramienta de reconquista posible. Que vuelvan los que lo dejaron, que prueben los que nunca entraron, que se enganchen otra vez los de 2016.

El movimiento recuerda a lo que hizo Epic con Fortnite cuando abrió eventos masivos sin coste para reactivar comunidad. Funcionó. Y aquí Scopely apuesta por volumen y retención antes que por ingresos puntuales del ticket, confiando en que la tienda dentro del juego haga el trabajo durante las semanas posteriores.

Una década después, qué queda del fenómeno

Conviene recordar de dónde venimos. En el verano de 2016, Pokémon Go fue el primer videojuego que sacó a la gente literalmente a la calle a jugar en grupo, con cifras de descargas que rompieron récords históricos en la App Store y Google Play. Después llegaron los altibajos: el bajón post-hype de 2017, el resurgir durante la pandemia con eventos en remoto, las polémicas por las restricciones a las distancias y la marcha lenta hacia un modelo más estable.

Diez años aguanta poquísimo software de móvil. Los juegos de gacha que salieron a la vez que Pokémon Go han cerrado servidores casi todos. Que este siga vivo, con torneos, con eventos físicos en ciudades como Nueva York o Madrid y con una colaboración con LEGO en el horizonte, ya es un hito en sí mismo. La pregunta real no es si el Go Fest 2026 va a funcionar — funcionará — sino si Scopely sabrá aprovechar el empujón para reinventar la fórmula antes de que la realidad aumentada en gafas la deje obsoleta. Porque ese tren viene, y viene rápido.

Mientras tanto, calendario despejado. Toca capturar.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. Evento gratis, LEGO de por medio, década redonda y nostalgia activada — la jugada está bien planteada y la comunidad lleva semanas hypeada en redes. Le quitamos puntos solo porque los detalles del crossover con LEGO siguen siendo un misterio (suelta ya las fotos, Scopely).

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El resumen para vagos (TL;DR)