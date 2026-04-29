Caza a Elon Musk: el movimiento estratégico de Amazon para romper el monopolio de Starlink en el espacio

Elon Musk dominaba hasta ahora el internet por satélite gracias a SpaceX y su sistema Starlink, que cuenta con miles de satélites desplegados y una expansión global que ha llevado a que se pueda disfrutar de conexión a internet en prácticamente cualquier lugar del planeta, tanto en zonas rurales como en casos de catástrofes y conflictos bélicos.

Sin embargo, ahora el magnate sudafricano se encuentra con una gran amenaza, ya que Jeff Bezos ha puesto en marcha un movimiento estratégico con Amazon para romper el monopolio de Starlink en el espacio y conseguir de esta manera hacerse con un hueco en el mercado del internet satelital.

AMAZON ESTÁ DISPUESTO A PLANTAR CARA A ELON MUSK

Como decimos, SpaceX ha sido el gran dominador del internet satelital en los últimos años gracias a Starlink, pero ahora Elon Musk tiene una gran amenaza ante la llegada de Amazon a este mercado, ya que Jeff Bezos, su fundador, ha puesto en marcha una estrategia que buscará hacerse con su dominio.

Publicidad

Tras la reciente adquisición de Globalstar, valorada en millones de dólares, y el impulso de Project Kuiper (Amazon Leo), el gigante del comercio electrónico da un paso clave para convertirse en un actor protagonista en el terreno de la conectividad global.

Su objetivo es claro y es competir directamente con Starlink para arrebatar a Elon Musk el dominio en uno de los ámbitos más importantes del mundo en el sector tecnológico. No obstante, Jeff Bezos aún tiene mucho trabajo por delante.

AMENAZA PARA LA COMPAÑÍA DE ELON MUSK

Fuente: Unsplash

Mientras un satélite de SpaceX se ha desintegrado en el espacio, las preocupaciones de Elon Musk crecen ante los planes de Amazon, aunque aún cuenta con algunas ventajas. A pesar de la adquisición de Globalstar, su red apenas cuenta con una decena de satélites, mientras que la red de SpaceX supera los 10.000 satélites en órbita.

No obstante, no todo es cuestión de tamaño, sino que también hay que tener en cuenta su posición estratégica. Y en este sentido, Globalstar posee el espectro radioeléctrico licenciado a nivel global.

Este tipo de licencias proporciona una serie de derechos exclusivos sobre determinadas frecuencias, lo que permite ofrecer una mayor calidad de servicios y que las redes trabajen sin interferencias. Esta es una de las grandes bazas de Bezos para competir con la empresa de Elon Musk.

UN MOVIMIENTO DE AMAZON QUE HACE PELIGRAR EL DOMINIO DE ELON MUSK

Fuente: Unsplash

Después de que Starlink se haya aliado con MasOrange para ofrecer cobertura total en España, podríamos pensar que todo va bien para Elon Musk, pero la llegada de Amazon al terreno del internet satelital supone una dura amenaza para SpaceX.

La adquisición de Globalstar permite a Amazon no solo añadir satélites a su red, sino acelerar años de desarrollo, pudiendo integrar capacidades operativas y acceder a infraestructuras consolidadas. Asimismo, puede posicionarse en el campo del direct-to-device (D2D), la conexión directa entre satélites y dispositivos móviles sin necesidad del uso de antenas terrestres.

Publicidad

Tampoco hay que olvidar que Globalstar ha sido un socio tecnológico de una gran tecnológica como Apple para el desarrollo de funciones como el modo SOS de emergencia por satélite del iPhone. Ahora, con la llegada de Amazon, se ha alcanzado un acuerdo para que Amazon siga trabajando junto a los de Cupertino en futuras funcionalidades.

Esta es una gran ventaja operativa para Amazon, que ahora podrá aprovecharse de la infraestructura existente para plantar cara a SpaceX. Además, sus planes pasan por desplegar una constelación de más de 3.000 satélites en órbita baja, con la que dar servicio a cientos de millones de usuarios.

Por otro lado, ha desarrollado su propia gama de dispositivos, y ha firmado acuerdos con varias aerolíneas para ofrecer su conectividad a bordo, al igual que ya ha hecho con anterioridad Starlink.

LA COMPAÑÍA DE ELON MUSK SIGUE LIDERANDO EL SECTOR

Fuente: Unsplash

A pesar del movimiento de Amazon, que es una clara amenaza para el futuro de SpaceX, la compañía de Elon Musk sigue siendo el líder indiscutible del sector. Su principal punto fuerte actual es la escala de su red, contando con miles de satélites operativos y una cobertura global en expansión.

Hay que sumar a ello una base de usuarios que no deja de crecer, y que SpaceX controla toda la cadena de valor, desde el lanzamiento de satélites hasta su operación, todo ello gracias a sus cohetes reutilizables. Todo ello le permite reducir costes y mantener una ventaja competitiva frente a sus rivales.

Lo que está claro es que nos encontramos ante una nueva era de dura pugna entre Amazon y SpaceX por el control del internet satelital.