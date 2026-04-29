Spiders, el estudio de GreedFall y Steelrising, echa el cierre

Mal día para los RPGs de presupuesto medio: Spiders, el estudio francés detrás de GreedFall y Steelrising, se queda sin opciones y echa el cierre tras no encontrar comprador.

Lo han confirmado tanto Eurogamer como AnaitGames esta semana, y la noticia tiene poco margen para el optimismo. La matriz, Nacon arrastra una crisis financiera que ya se ha llevado por delante a varios estudios, y Spiders ha sido el último en caer del tablero. Llevaban meses buscando inversor o adquisición, y nadie ha querido pasar por caja.

Lo que cierra hoy es más que un estudio mediano

Spiders no era cualquier nombre. Era de esos pocos estudios que se atrevían con el RPG de mundo abierto sin tener presupuesto AAA, y aun así sacaba juegos con personalidad. GreedFall (2019) fue una sorpresa enorme: un RPG de fantasía colonial con sistema de facciones, ambientación barroca y un combate que cumplía. Vendió bien, lo suficiente para que Nacon apostara por una secuela.

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Después llegó Steelrising (2022), un soulslike ambientado en una Revolución Francesa con autómatas. Ambicioso, raro, con ideas. El problema fue que el mercado del soulslike ya estaba saturadísimo y la crítica fue tibia. Las ventas, peor.

Y luego, GreedFall 2: The Dying World, lanzado en early access en septiembre de 2024. Recibimiento frío, problemas técnicos, y un estudio que necesitaba un milagro comercial que no llegó. Si quieres ver de cerca lo que estaban cocinando, su ficha en Steam sigue activa, aunque a saber por cuánto tiempo.

Nacon, la matriz que se hunde y arrastra

Aquí está el meollo. Spiders no cierra porque hiciera juegos malos, cierra porque su dueño está en llamas. Nacon ha visto cómo su acción se desploma desde 2023, ha tenido que renegociar deuda, y en los últimos doce meses ha cerrado o reestructurado varios estudios de su catálogo.

El modelo de Nacon era claro: comprar estudios medianos europeos, fusionar pipelines, sacar muchos juegos. Funcionó un tiempo. Cuando los lanzamientos dejaron de pegar, la cosa se puso turbia.

Cosas que pasan cuando creces más rápido de lo que vendes.

Que conste que esto no es un caso aislado. Llevamos dos años de cierres en el sector AA europeo: estudios con identidad propia, con plantillas de 50 a 150 personas, que no encajan ni en el modelo indie ni en el AAA y que están siendo aplastados por arriba y por abajo. Más contexto sobre cómo se ha consolidado el grupo en la entrada de Nacon en Wikipedia, donde se ven todas las adquisiciones que hicieron entre 2020 y 2023.

El AA europeo está en peligro de extinción

Aquí toca pararse a pensar un momento. Spiders era exactamente el tipo de estudio que la industria dice querer: ambición media, ideas propias, riesgos creativos, identidad clara. No clonaba Fortnite, no se metía a hacer un live service, no perseguía la moda del battle royale. Hacían RPGs raros y europeos, con su buena dosis de jank y carisma.

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El precedente más doloroso es Piranha Bytes, los de Gothic y Risen, que cerraron en 2024 prácticamente por las mismas razones: matriz en problemas, juego que no rinde, nadie quiere comprarlos. El AA con sello europeo se está extinguiendo a marchas forzadas, y lo sustituye una mezcla de indies con ambición acotada y AAAs con presupuestos imposibles. El hueco del medio se evapora.

¿Qué pasa con GreedFall 2? Buena pregunta. Está en early access, sin estudio. Lo más probable es que Nacon mantenga el código y busque a alguien que lo termine, o que directamente se quede sin versión final. Para los compradores, espera turbia. Para la plantilla, peor: 80 personas a la calle, en un sector que ya no contrata como hace tres años.

Y hasta aquí puedo leer.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 2/10. Esto no es hype, es duelo. Spiders era de los nuestros — pequeños, ambiciosos, raros — y se va sin hacer ruido. La nota baja no es por los juegos que dejaron, sino por lo que su cierre dice del sector AA europeo (spoiler: nada bueno).

El resumen para vagos (TL;DR)