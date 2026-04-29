MarÀvic conquista a Chiara Ferragni y a las 'insiders' internacionales con su última colección primaveral

La reconocida empresaria, Chiara Ferragni, ha demostrado frente a sus millones de seguidores que las firmas emergentes como MarÀvic poseen el nivel necesario para competir directamente con las grandes casas de lujo, priorizando la versatilidad y la calidad de los tejidos en el vestuario del día a día.

La compañía zaragozana MarÀvic ha logrado posicionarse en un sector altamente competitivo gracias a una filosofía de trabajo muy transparente y definida. No resulta nada habitual que un proyecto textil emergente consiga captar la atención de perfiles tan diversos y reconocidos a nivel mundial en un periodo de tiempo relativamente corto.

Sin embargo, esta marca ha sabido construir un imaginario propio que respira una elegancia evidente, pero sin ningún tipo de esfuerzo aparente. Entre sus fieles compradoras ya figuraban nombres de gran calado en la industria, como la aristócrata Sassa de Osma, de 38 años, o la célebre actriz Kelly Rutherford, de 57 años.

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A esta selecta lista internacional se suman grandes referentes de la creación de contenido mucho más cercanas al público español. Es el caso de Grace Villareal, de 36 años, y Alexandra Pereira, de 38 años. Todas estas mujeres comparten una visión muy similar a la hora de estructurar sus armarios, priorizando siempre la adquisición de piezas atemporales y de líneas depuradas. Ahora, la reciente incorporación de Chiara Ferragni, de 38 años, a esta nutrida lista de clientas habituales supone el espaldarazo definitivo para la trayectoria de la compañía aragonesa.

La colección Sobremesa de MarÀvic establece las normas de la nueva temporada

La colección Sobremesa de MarÀvic establece las normas de la nueva temporada | Fuente: MarÀvic

El estilismo concreto que ha catapultado nuevamente a la marca a la primera línea de la actualidad mediática forma parte de Sobremesa. Se trata de la colección de primavera que la empresa desarrolla en estrecha colaboración con la creadora Eugenia López-Fonta. Esta unión profesional nace con el propósito de solucionar los dilemas estilísticos diarios a través de prendas funcionales que, bajo ningún concepto, renuncian a la sofisticación.

El secreto detrás de la gran acogida de estas prendas reside en su versatilidad absoluta. El dos piezas elegido por la experta italiana resume de manera exacta esta idea conceptual. Hablamos de un look que encaja con total naturalidad durante una intensa mañana de reuniones y trabajo en la oficina, pero que resulta idóneamente acertado para disfrutar de un plan improvisado durante la mañana de un domingo.

El diseño al detalle de las prendas estrella del momento

El diseño al detalle de las prendas estrella del momento | Fuente: Instagram

Si analizamos la propuesta visual paso a paso, observamos que el atuendo se vertebra sobre dos elementos principales. Por un lado, destacan las bermudas comercializadas bajo el nombre de Nuvia Pants. Este pantalón está confeccionado íntegramente en algodón cien por cien, lo que garantiza una transpirabilidad óptima.

Presenta un favorecedor tiro medio y un corte recto, dibujando una silueta estructurada que finaliza estratégicamente justo por encima de la rodilla. La inclusión de amplios bolsillos delanteros y sus líneas limpias refuerzan el concepto de funcionalidad, un detalle que ya es inconfundible en las creaciones de MarÀvic.

En la mitad superior, la Nuvia Jacket actúa como la pieza maestra para cerrar la combinación. Esta chaqueta ofrece una construcción ligera y sumamente elaborada. Sus características marcan la diferencia, luciendo unas mangas ligeramente abullonadas junto a unos puños cerrados. El cierre frontal estructurado con botones permite jugar con el diseño, ofreciendo distintas lecturas para la usuaria. Existe la completa libertad de llevarla abierta, a modo de sobrecamisa informal, o abotonada hasta arriba para que asuma el rol de top principal.

Todo el impacto visual se remata con un estampado de cuadros que fusiona con sutileza tonos verdes, marrones y grises. Esta paleta cromática aporta un incuestionable aire primaveral al atuendo, logrando esquivar los clichés estacionales más predecibles para consolidar una imagen sobria. Respecto a la accesibilidad de estas cotizadas piezas, el precio regular de la sobrecamisa Nuvia Jacket se establece en 149,00 euros. Además, la marca asegura llegar a un amplio abanico de clientas ofreciendo tallas disponibles que van desde la XS, pasando por la S, M y L, hasta llegar a la XL.