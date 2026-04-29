Einstein tenía razón: el tiempo fluye distinto en Marte y esto obliga a cambiar todas las misiones espaciales

Entre todos los planetas del sistema solar, el estudio e investigación de Marte es el que mayor interés ha conseguido acaparar entre las agencias espaciales, nada extraño si tenemos en cuenta que es el lugar con mayores similitudes con la Tierra. Ahora, sabemos que Albert Einstein tenía razón en una de sus afirmaciones.

Desde hace años la NASA trabaja con diferentes proyectos y robots para la investigación del planeta rojo, y ahora se ha podido confirmar que el tiempo fluye distinto en Marte con respecto a la Tierra. Este descubrimiento obliga a que se produzcan cambios en todas las misiones espaciales futuras.

SE CONFIRMA LA TEORÍA DE ALBERT EINSTEIN

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La NASA prepara su expedición a Marte en 2028, siendo uno de sus proyectos más ambiciosos, puesto que continuar con el estudio e investigación en el planeta rojo es clave para poder llegar en el futuro a habitar un planeta que guarda muchas similitudes con la Tierra.

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Desde hace mucho tiempo los seres humanos se han centrado en la búsqueda de un segundo planeta que reúna las características necesarias para permitir la vida, y es por ello por lo que los investigadores se han enfocado en Marte.

Desde hace años, la NASA lleva trabajando con diferentes proyectos y robots para investigar este planeta, consiguiendo avances muy importantes que nos permiten ampliar nuestros conocimientos sobre Marte.

Sin embargo, ahora podemos saber un dato curioso que obliga a replantear todas las misiones especiales, y es que se ha confirmado que en Marte el tiempo no es absoluto, tal y como predijo Albert Einstein con sus teorías de la relatividad.

EL TIEMPO EN MARTE CONFIRMA LAS TEORÍAS DE EINSTEIN

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Más allá de conocer la existencia de cuevas complejas en Marte, tenemos que saber que las teorías de la relatividad del científico Albert Einstein defendían que el tiempo corre ligeramente más rápido donde la gravedad es menor. Además, también indican que el tiempo varía en función de la velocidad a la que se mueve un planeta.

De esta manera, al tener en cuenta que el planeta rojo tiene una menor masa que la Tierra, todo parecía indicar que en Marte el tiempo pasa de manera diferente. Aunque durante mucho tiempo se pensaba en confirmar la teoría de Einstein, no ha sido hasta una reciente misión en la que se ha podido confirmar que el físico alemán estaba en lo cierto.

Un día en Marte es casi 40 minutos más largo que un día en la Tierra, alcanzando de esta manera las 24 horas, 39 minutos y 35 segundos. Esta diferencia acumulada provoca que no se puedan usar relojes terrestres estándar para las operaciones en Marte a largo plazo.

LA CONFIRMACIÓN DE LA TEORÍA DE EINSTEIN OBLIGA A REPLANTEAR LAS FUTURAS MISIONES

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Una vez confirmada la teoría de Albert Einstein, los científicos aseguran que es importante establecer un sistema de tiempo estandarizado para Marte, al igual que existe el Tiempo Universal Coordinado (UTC) de la Tierra. Consideran que el aumento de las misiones espaciales de cara al futuro hará que sea cada vez más necesario.

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Todo ello tiene que ver con que los satélites, rovers y los futuros astronautas necesitarán ese tiempo estandarizado para poder coordinarse de manera precisa, lo que solo se podrá conseguir con un sistema de cronometraje común para todos ellos.

De esta forma, ante la ausencia de un "horario marciano" oficial, aumenta el riesgo de errores en el posicionamiento y la transferencia de datos. No obstante, no es suficiente con establecer una hora concreta, sino que habrá que poner en marcha medidas para adaptar el ritmo circadiano de los humanos a días ligeramente más largos.

Esto supone un reto a nivel biológico para los futuros astronautas que lleguen a Marte. En estos momentos, tanto la NASA como la ESA trabajan en la definición de este nuevo estándar. Para ello, será imprescindible decidir el punto en el que se situará el "meridiano cero" de Marte, pudiendo así sincronizarlo con la Tierra para que exista un tiempo estandarizado.