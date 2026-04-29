Sally Field destapa cómo supo que Julia Roberts sería estrella

Sally Field tiene memoria de elefante para los talentos en bruto, y lo acaba de demostrar contando el momento exacto en que vio que Julia Roberts iba a comerse Hollywood. Spoiler: fue en una audición de 1989.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. Dos ganadoras del Oscar, una anécdota inédita de hace casi cuatro décadas y un 'ahí está' que ya circula por todo el fandom. Material para podcast de cine durante semanas.

Lo que Sally Field vio en aquella audición de Magnolias de acero

La historia la ha contado la propia Field, dos veces ganadora del Oscar, recordando el rodaje de Magnolias de acero, la película que en 1989 reunió a Sally, Shirley MacLaine, Olympia Dukakis, Daryl Hannah, Dolly Parton y a una Julia Roberts que entonces era una desconocida de 21 años. La actriz cuenta que estuvo presente en la audición de Roberts y que, en cuanto la vio interpretar la primera escena, se giró pensando exactamente esto: 'ahí está'.

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Esa frase, así de seca, así de rotunda, es la que ahora vuelve a estar circulando. Y tiene su gracia, porque Field no es de soltar elogios fáciles. Cuando ella dice que vio la estrella, la vio de verdad.

El papel de Shelby, la hija enferma de Sally en la película, terminó valiéndole a Julia Roberts su primera nominación al Oscar como actriz de reparto. Un año después llegó Pretty Woman, otra nominación, y a partir de ahí ya conocemos el resto: tres décadas largas de carrera, un Oscar por Erin Brockovich en 2001 y la condición de icono absoluto de Hollywood. Pero el clic, según Field, ocurrió antes de todo eso, en una sala de audiciones, con una chavala de Georgia leyendo un guion.

Por qué la anécdota está reventando ahora el timeline

A ver, lo curioso es el momento. Field ha rescatado el recuerdo en una entrevista reciente, y el clip ha empezado a moverse por X y por TikTok como la pólvora. El detalle del 'ahí está' funciona porque es cinematográfico en sí mismo: dos futuras leyendas del cine cruzándose por primera vez sin saberlo todavía.

El fandom de Roberts lleva días recuperando la escena del hospital de Magnolias de acero, ese momento entre madre e hija que es de los más demoledores que se han rodado en los noventa. Y la lectura colectiva es unánime: si una actriz como Sally Field, con el oficio que tiene, te dice a la cara que has nacido para esto, es que has nacido para esto. Punto.

Eso sí. La conversación también ha derivado hacia algo más amplio: cuántas veces el cine ha tenido delante a una futura superestrella sin verla. El ojo clínico para detectar talento sigue siendo el activo más raro de la industria, y Field acaba de demostrar que ella lo tiene afinado desde hace casi cuarenta años.

Magnolias de acero, ese precedente que sigue funcionando

Conviene recordar que Magnolias de acero no es una película cualquiera en la carrera de ninguna de las dos. La adaptación del texto teatral de Robert Harling, dirigida por Herbert Ross, está considerada uno de los grandes ejemplos de reparto coral femenino del cine americano. Si quieres profundizar, su entrada en Wikipedia resume bien el contexto y la recepción de la cinta.

El paralelismo con otros casos es inevitable. Meryl Streep ha contado en varias ocasiones cómo supo que Viola Davis era especial al verla en escena por primera vez. Anthony Hopkins dice lo mismo de Florence Pugh. Hollywood lleva décadas funcionando con esa cadena de validación entre veteranos y debutantes, y la anécdota de Field encaja en esa tradición. La diferencia es que aquí la profecía se cumplió a niveles estratosféricos: Roberts no solo se convirtió en estrella, se convirtió en LA estrella romántica de los noventa.

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¿Que si vamos a ver más anécdotas de este estilo en los próximos meses? Apostaría a que sí. La generación de actrices que rodó en los ochenta y noventa está en pleno modo memorias, y este tipo de revelaciones siguen siendo combustible puro para los pódcast de cine y las cuentas de nostalgia. Estaremos atentos.

El chisme en 3 claves (TL;DR)