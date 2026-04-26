Sabastian Sawe rompe la barrera de las 2 horas en el maratón

Lo que ha pasado este domingo en Londres no es una marca más: es la frontera que parecía imposible derribar oficialmente. Sabastian Sawe ha ganado el maratón con 1h59:30 y se convierte en la primera persona en bajar de dos horas en una carrera oficial de 42 kilómetros. Histórico no, lo siguiente.

Lo que acaba de pasar en las calles de Londres

Sawe, keniano de 28 años, ha cruzado la meta del Mall en 1h59:30, fulminando el récord mundial que tenía Kelvin Kiptum en 2h00:35 desde Chicago 2023. El cronómetro se paró por debajo de las dos horas y el estadio entero enmudeció. Tres segundos después, ya estaba todo el mundo gritando.

Vamos por partes. Lo de Eliud Kipchoge en Viena 2019 (1h59:40) no contaba como récord oficial: era una exhibición con liebres rotativas, calzado experimental y trazado a medida. Bonito, sí. Homologable, no. Lo de hoy es oficial-oficial: un maratón World Marathon Major, con jueces, control antidopaje y reglamento de World Athletics. Otra liga.

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El ritmo medio: 2:50 por kilómetro durante 42,195 km. Para que te hagas una idea, eso es correr cada kilómetro más rápido de lo que la mayoría hace 400 metros lisos en una pista. Tela.

Por qué medio mundo está repitiendo el vídeo en bucle

Porque el muro de las dos horas era LA cifra mítica del atletismo moderno. Como el sub-10 en los 100 metros antes de Hines, o el sub-4 minutos en la milla antes de Bannister en 1954. Cuando una barrera psicológica cae, el deporte cambia de chip de un día para otro. Y este era el más simbólico que quedaba en pie.

El kilómetro 35 ha sido el momento. Sawe iba con tres liebres y, cuando se descolgaron, la cámara onboard de la BBC captó el gesto: un asentimiento mínimo, sin teatralidad, y a comerse los siete kilómetros finales él solo. Los últimos 2.195 metros los ha cubierto en 6:08, ritmo de podio mundial. En redes el clip ya supera los 18 millones de reproducciones en X, y eso que apenas han pasado unas horas.

La organización del TCS London Marathon ha confirmado que la marca está pendiente de homologación rutinaria, pero el trazado y los cronos son válidos. No hay asterisco que valga.

Lo que esto significa para el atletismo del próximo lustro

Y aquí va la lectura. Los expertos llevaban años discutiendo si el sub-2 oficial era cuestión de fisiología o de calzado. La respuesta probablemente sea: las dos cosas. Las superzapatillas con placa de carbono han recortado entre un 2% y un 4% el coste energético de correr (según los estudios de la Universidad de Colorado), y en una distancia tan larga eso son minutos enteros. Súmale altitud de entrenamiento en Iten, preparación con liebres del nivel de Geoffrey Kamworor y un día perfecto en Londres (12 grados, sin viento).

El precedente más claro es Bannister con la milla: cuando cayó en 1954, en menos de dos años lo bajaron otros tres atletas. Ahora viene la pregunta gorda: ¿cuántos correrán por debajo de 2 horas en los próximos 18 meses? Yo apostaría por dos o tres antes del Mundial de Tokio. Y ojo a Berlín en septiembre, que es el circuito más rápido del calendario y ya hay rumores de que Kiptum quiere responder.

De fondo, el debate ético sobre las superzapatillas se va a reabrir, y con razón. Pero hoy toca celebrar. Lo de Sawe no le quita mérito al trabajo: ha corrido él, no las zapatillas. Y ha corrido como nadie antes lo había hecho oficialmente.