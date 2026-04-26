Cohere se fusiona con Aleph Alpha para plantar cara a la IA de EE.UU.

Europa lleva años pidiendo una IA propia y por fin alguien ha movido ficha en serio: Cohere y Aleph Alpha se fusionan, con el grupo Schwarz (sí, los dueños de Lidl) metiendo dinero y músculo logístico. La operación, adelantada por TechCrunch, busca plantar cara a OpenAI, Anthropic y Google con un argumento que en Bruselas suena a himno: soberanía.

La canadiense Cohere absorbe a la alemana Aleph Alpha en un movimiento que sobre el papel tiene toda la lógica del mundo. Una tiene los modelos potentes y los clientes empresariales; la otra, presencia consolidada en Alemania, contratos con sector público y un relato europeo que pesa. Y por encima de todo, el dinero del Schwarz Group asegurando que la fusión no se queda en buenas intenciones.

Qué se está cociendo exactamente en esta fusión

Cohere, fundada en Toronto por exinvestigadores de Google Brain, lleva tiempo posicionándose como la IA 'para empresas serias': nada de chatbots virales, todo APIs, RAG (recuperación aumentada con búsqueda) e integración corporativa. Aleph Alpha, por su parte, era la apuesta alemana con su modelo Luminous y un discurso muy centrado en transparencia y cumplimiento normativo.

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El problema de Aleph Alpha era el de siempre en Europa: buena tecnología, financiación insuficiente para competir a escala global. En 2024 ya pivotó hacia consultoría tras admitir que no podía pelear contra los modelos americanos en igualdad de condiciones. La fusión con Cohere y la entrada del Schwarz Group le dan, por fin, oxígeno y volumen.

El detalle interesante: el grupo Schwarz no es solo Lidl y Kaufland. Tienen una división de cloud (Schwarz Digits) que ya ofrece infraestructura soberana en Europa. Y ahí es donde la jugada cobra sentido — porque tener modelo propio sin nube propia es como tener coche sin gasolina.

Por qué importa más de lo que parece

Aquí está el ángulo que casi nadie está contando bien. Lo de la 'IA soberana europea' lleva años siendo una promesa más bien decorativa. Mistral lo ha intentado con simpatía pero sigue siendo pequeña frente a OpenAI. Aleph Alpha tiró la toalla en su versión purista. Y mientras tanto, las empresas y administraciones europeas seguían firmando contratos con Microsoft Azure y Amazon Bedrock porque, sencillamente, no había alternativa a esa escala.

Esta fusión cambia la ecuación. Cohere aporta la tecnología que ya funciona en producción, Aleph Alpha aporta los contratos y la marca europea, y Schwarz aporta la infraestructura y el músculo financiero. Si lo ejecutan bien — que es un 'si' grande — Europa tendría por primera vez un actor capaz de competir en licitaciones gordas sin que el responsable de compras tenga que rezar para que el reglamento de protección de datos no le explote en la cara.

Eso sí, el escepticismo está justificado. Las fusiones tecnológicas son dolorosas: choques culturales, duplicidades, fugas de talento. Y el roadmap técnico no está claro: ¿se mantienen los modelos por separado, se fusionan en una sola familia, se prioriza Command (de Cohere) o Luminous (de Aleph Alpha)? Hasta que la propia Cohere aclare estos puntos, lo prudente es esperar.

Lo que esto nos dice del momento europeo en IA

El paralelismo más obvio es Airbus en los años 70: varios actores europeos fragmentados que entendieron que solos no podían contra Boeing. Funcionó, aunque tardó décadas. La pregunta es si la IA permite ese ritmo o si la ventaja de OpenAI y Anthropic ya es insalvable.

Mi lectura: la ventaja en modelos generalistas seguramente sí es insalvable a corto plazo. Pero en modelos específicos para empresa europea, con cumplimiento del AI Act integrado de fábrica, datos en suelo europeo y soporte en idiomas locales que no sean traducciones forzadas del inglés, hay un nicho enorme. Y ese nicho lo paga Bruselas, Berlín, París y Madrid con dinero público que no va a ir a Microsoft si hay alternativa razonable.

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El siguiente hito a vigilar: la próxima Cumbre Europea de IA, donde se espera que la entidad fusionada presente roadmap conjunto. Hasta entonces, prudencia. Pero sí, esta vez pinta serio.