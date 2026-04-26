Quevedo revienta Spotify con 'EL BAIFO' y mete todo el disco en el top 15

Quevedo ha vuelto a hacer lo de siempre: soltar disco y tumbar las listas como si fuera deporte. 'EL BAIFO' coloca todos sus temas en el top 15 de Spotify y Apple Music España y, de paso, deja claro que en este país sigue sin haber competencia real cuando él mueve ficha.

El canario llevaba meses calentando el lanzamiento con sus singles y la jugada le ha salido redonda. No es solo que el disco haya entrado fuerte. Es que ha entrado entero.

Qué ha hecho exactamente con las listas

Según Jenesaispop, las quince canciones del álbum se han colado simultáneamente en el top 15 de las dos grandes plataformas de streaming en España. Una hazaña que solo está al alcance de tres o cuatro nombres en el mercado hispano: Bad Bunny, Karol G, Rosalía y poco más.

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El precedente del propio Quevedo es revelador. 'Buenas Noches' (2023) ya había sido multiplatino con cifras de escándalo, y 'Donde Quiero Estar' antes había convertido al chico de Las Palmas en el fenómeno urbano más bestia que ha dado el archipiélago. La diferencia es que ahora el listón está más alto y aun así lo salta sin despeinarse.

Las primeras estimaciones apuntan a que 'EL BAIFO' podría superar los datos de sus dos discos anteriores en ventas equivalentes. Si la cosa sigue así las próximas semanas, hablamos de otro multiplatino antes de fin de año. Casi rutina.

El título ya es una declaración de intenciones. 'Baifo' es la palabra canaria para referirse al cabrito, y Quevedo lleva tiempo metiendo guiños a su tierra en las letras, los visuales y los sampleos. Aquí lo lleva al extremo: el disco respira Canarias por todos los lados, sin renunciar al reguetón melódico, los beats de drill suave y esa producción cristalina que le diferencia del resto del urbano español.

La jugada de meter todas las canciones en el top no es casualidad. Es album bombing: el fenómeno por el que un fandom muy fiel escucha el disco entero en bucle el día del lanzamiento, hinchando todas las pistas a la vez en las listas algorítmicas. Lo perfeccionó Bad Bunny, lo replica Quevedo con artesanía. Su público no escucha singles sueltos, escucha discos enteros, y eso en 2026 es oro puro.

Hay otro detalle que conviene mirar. El single principal de promoción, ese que sirve de carta de presentación, no se está comiendo a los demás. Las quince canciones reparten escuchas de forma relativamente equilibrada, lo que indica un disco sin temas claramente flojos. Cosa rara en una era en la que casi todos los discos tienen tres hits y doce rellenos.

El contexto: lo que significa para el urbano español

Si miramos el panorama, esto es la confirmación de algo que ya se intuía. El urbano español dejó de ser una promesa para convertirse en motor de la industria, y Quevedo es la cara visible más estable de esa generación. Mientras otros artistas del género han tenido años irregulares o se han diluido en colaboraciones, él mantiene una línea ascendente desde la BZRP Session 52 que lo lanzó al mundo.

La comparación obvia es con C. Tangana en su mejor momento, o con la propia Rosalía cuando soltó 'Motomami': artistas capaces de mover toda la conversación cultural durante semanas con un solo lanzamiento. Quevedo se ha ganado entrar en esa conversación, aunque el suyo sea un perfil menos pop-star y más hijo del barrio.

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La pregunta que queda en el aire es si esto se sostiene. Tres discos seguidos rompiendo récords es un patrón. El cuarto será la prueba de fuego: cuando ya no haya factor sorpresa, cuando el algoritmo te conozca, cuando la prensa quiera dramita. De momento, el chico responde de la única forma que sabe. Sacando canciones que la gente no se cansa de poner.