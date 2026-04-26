Nico Paz pone en un compromiso al Real Madrid tras salirse en la Serie A

El Real Madrid ya ha decidido recuperar a Nico Paz tras su rendimiento en la Serie A italiana. El club blanco ha informado al Como y a Cesc Fàbregas que ejercerá la opción de recompra estipulada en el contrato para que el canterano regrese este mismo verano.

Así, el club blanco ha confirmado que Nico Paz volverá a la disciplina blanca el próximo verano. Aunque el plazo legal para ejecutar la opción de recompra finaliza el 30 de mayo, la directiva de Valdebebas ya ha movilizado los trámites necesarios para cerrar el traspaso.

El impacto del mediocampista argentino en el Como de Cesc Fàbregas ha convencido al club de que es el momento de su vuelta definitiva.

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El Real Madrid ejecuta el regreso de Nico Paz ante su rendimiento en Italia

Durante su etapa en Italia, Nico Paz ha registrado 13 goles y 8 asistencias en 37 partidos. Estos números, sumados a su crecimiento físico y táctico, justifican una operación que el Madrid ya tenía controlada contractualmente desde su venta en 2024. El jugador ya conoce la decisión y se prepara para integrarse en la primera plantilla del Real Madrid

La salida de Nico Paz deja un hueco importante en el equipo de Fàbregas, pero la relación entre ambos clubes sigue siendo fluida. Dirigentes del equipo italiano han estado recientemente en Madrid para interesarse por otros talentos de la cantera blanca. Los nombres sobre la mesa son el extremo Yáñez, que ya ha debutado con el primer equipo, y el lateral Fortea.

Real Madrid define el futuro de Nico Paz Fuente: Agencias

Ambos futbolistas han sido piezas clave en la consecución de la segunda Youth League para el club madrileño. El Real Madrid ve con buenos ojos que sigan su formación en el Como bajo la dirección de Cesc, siguiendo el modelo de éxito que ha funcionado con Nico Paz.

Control sobre el futuro de Víctor Muñoz y derechos de tanteo

Nico Paz no es el único futbolista bajo vigilancia. El club mantiene cláusulas similares sobre Víctor Muñoz y otros jugadores que han salido de Valdebebas recientemente. El sistema de trabajo del Real Madrid incluye siempre opciones de recompra o derechos de tanteo para evitar que sus jóvenes talentos terminen en destinos no deseados o para facilitar su vuelta si el rendimiento destaca por encima de lo previsto.

Esta política de captación y recompra permite al club blanco mantener el control deportivo sobre sus activos mientras estos ganan experiencia en ligas competitivas como la Serie A. En el caso del tinerfeño Paz, la decisión es firme: formará parte del proyecto madridista la próxima temporada.