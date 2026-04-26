Madonna calienta 'Confessions II' con tema sorpresa con Addison Rae

Madonna no entiende de retiros tranquilos y lo está dejando claro otra vez. La reina del pop apareció el sábado por la noche en The Abbey, el mítico bar LGBTQ+ de West Hollywood, para montar una fiesta sorpresa que ha hecho que media internet se replantee sus planes del fin de semana. Allí estrenó canciones inéditas de Confessions II, su próximo álbum y secuela directa de aquel Confessions on a Dance Floor de 2005 que cambió la pista de baile para siempre.

Y lo hizo acompañada. A su lado, Stuart Price, productor del original y ahora también del nuevo, y una invitada que nadie tenía en el bingo: Addison Rae estrenó tema con Madonna delante de cuatro gatos privilegiados. Sí, la misma Addison que hace dos años era solo 'la chica de TikTok' y que ahora firma uno de los discos pop más comentados del año con Addison. Cosas que pasan en 2026.

Qué pasó exactamente en The Abbey

La fiesta, según contó Jenesaispop, fue un evento privado sin avisos previos, con público reducido y prohibición de móviles para grabar (aunque ya sabemos cómo acaban estas cosas: hay clips circulando en X desde el domingo por la mañana). Madonna interpretó al menos tres temas nuevos del disco, uno de ellos en dueto con Rae, y cerró la noche con un guiño obvio al material de Confessions on a Dance Floor.

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El detalle que todo el mundo está pasando por alto: el bar elegido. The Abbey no es un sitio cualquiera. Es uno de los espacios LGBTQ+ más simbólicos de la Costa Oeste y Madonna ha tirado de comunidad antes que de prensa para presentar lo nuevo. Mensaje claro: este disco es para la pista, para la noche y para quienes nunca dejaron de ir al club.

Aquí es donde la cosa se pone interesante. Que Madonna abrace a Addison Rae no es nepo-pop ni intento desesperado de fichar a alguien joven para parecer relevante. Rae lleva año y medio construyendo una identidad pop legítima, con producciones que beben del eurodance, del trance pulido y del synthpop de los 2000. Justo el ADN de Confessions on a Dance Floor. La conexión estética está ahí mucho antes que el cameo.

Que Stuart Price vuelva a estar al mando es la otra señal fuerte. Price firmó Hung Up, Sorry y prácticamente todo lo que sonó en discotecas durante 2006. Si Madonna quería continuidad real con aquel disco —no homenaje cosplay— el productor tenía que ser él. Aquí no hay duda de intención.

Lo que está en juego con Confessions II

Madonna no saca disco desde Madame X en 2019, casi siete años de silencio en estudio salvando colaboraciones puntuales y la gira Celebration. Para una artista que llevaba décadas publicando cada dos o tres años, este parón es un movimiento estratégico, no creativo. Confessions II llega después de su gira más exitosa en términos de recaudación, con un público que ha respondido y con la nostalgia 2000s funcionando a pleno rendimiento (Charli XCX, The Dare, la propia Rae han ocupado ese terreno mientras tanto).

El precedente más útil para entender esto es 1989 de Taylor Swift en 2014 o, salvando distancias, lo que hizo Kylie con Tension en 2023: artistas con peso histórico volviendo al sonido que las definió, sin disfraz, con la confianza de que el público quiere exactamente eso. Madonna parece estar leyendo el momento con bastante precisión. Si Confessions II aterriza con la mitad del impacto del original, ya merece la pena. Si lo iguala, hablamos de uno de los regresos pop del año.

Falta saber fecha oficial de salida —se rumorea verano de 2026, sin confirmación del sello— y si habrá single de presentación pronto. Por lo que dejó caer en The Abbey, el material está, las colaboraciones están y el productor también. Ya sólo queda que aprieten el botón.